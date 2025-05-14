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"Знову закохалася": жінка прокинулася в літаку і не повірила, хто сів поруч (відео)

Чоловік і дружина, жінка в літаку, несподівана зустріч, вірусне відео, зворушлива реакція, чоловік після операції, пасажирка прокинулася
Фото: колаж Фокус | Чоловік здивував свою дружину

Ава Блеквелл зняла, як її батько, який нещодавно переніс операцію, таємно приєднався до перельоту, щоб здивувати дружину. Зворушливе відео швидко стало вірусним.

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Про це розповіла у своєму відео в TikTok Ава Блеквелл, дочка пасажирки.

У соцмережах стрімко набирає популярності ролик, у якому зафіксовано реакцію жінки, яка несподівано виявила поруч із собою в літаку власного чоловіка, який нещодавно переніс операцію на коліні. Відео вже зібрало майже мільйон переглядів з моменту публікації 8 травня.

На кадрах видно, як жінка спить біля вікна, а потім раптово прокидається від слів чоловіка. Зрозумівши, хто сидить поруч із нею, вона виглядає приголомшеною і ледь стримує сльози, прикриваючи обличчя руками.

"Я переїжджаю через усю країну, але мій батько щойно переніс операцію на коліні й не мав летіти... Але ми здивували маму і потайки взяли його з собою", — підписала Ава свій ролик.

Користувачі соцмережі були приємно здивовані реакцією жінки.

"Як різко відкрилися її очі", "Це ж я, коли він запитує, чи не хочу я сходити по солодке", "Вона знову закохалася", "Ой, вони кохають одне одного", "Як вам вдалося все непомітно провернути, лол", — писали вони.

Проте, попри зворушливу сімейну сцену, медичні експерти попереджають про ризики таких подорожей. За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC), авіаперельоти після операцій збільшують ризик тромбоутворення, особливо у пацієнтів, які перебувають у стані гіперкоагуляції. Це може призвести до тромбозу глибоких вен або навіть до тромбоемболії легеневої артерії — потенційно смертельно небезпечного стану.

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