Девушке не разрешили прийти на выпускной с сумочкой: она доказала, что достойна диплома (фото)

Необычный случай на выпускном оставил яркие впечатления у гостьи церемонии, которая была вынуждена спрятать свою сумку в ближайших кустах из-за строгих правил безопасности.

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В вирусном видео, опубликованном в TikTok, она показала, на какие шаги пришлось пойти, чтобы соблюсти политику заведения относительно отсутствия сумок.

Джулиет Мескерс, жительница Нью-Йорка (США), приехала в Университет Лойола в Новом Орлеане, чтобы отпраздновать выпуск своего брата, который учился на программе музыкального бизнеса.

Выбросила сумочку в кусты

На видео, опубликованном на прошлой неделе, Мескерс показывает, как ее сестра незаметно прячет сумочку в кустах у входа в заведение. Оказалось, что администрация запретила все сумки, кроме прозрачных или отвечающих строгим требованиям по размеру.

Позже, когда Мескерс вернулась забрать свой аксессуар, она узнала, что оказалась не единственной, кто воспользовался тем самым тайником. Другая женщина пришла к кустам, чтобы также забрать свою сумочку.

Девушка выбросила сумочку в кусты Фото: TikTok

"Мы не знали, что можно приносить только прозрачные сумки. Возможно, они прислали электронное письмо, но мы его не видели. Не обиделись совсем. Скорее хотим, чтобы все чувствовали себя в безопасности, хотя и хотелось бы, чтобы было место, где можно было бы оставить личные вещи", — рассказала Мескерс.

Политика университета

Политика университета предусматривает, что посетители могут приносить только клатч размером менее 4,5×6,5 дюймов, прозрачную сумку 12×6×12 дюймов, пластиковый пакет для замораживания или поясную сумку. Все другие сумки запрещены из соображений безопасности.

Мескерс, которая выросла в Коннектикуте, уверяет, что отнеслась с пониманием к этой политике.

"Однажды я пошла на концерт, и произошло то же самое. Мы приехали на такси. Поэтому я бросила сумку в кусты. После концерта пыталась найти свою сумку и вытащила чью-то другую", — поделилась своей похожей историей другая зрительница.

Как отметила автор видео, эта ситуация могла быть неудобной, но она создала "нелепое и незабываемое воспоминание", которое нашло отклик у пользователей сети.

Напомним, ранее Фокус сообщал об инциденте, когда пассажирка, отказавшись по просьбе стюардессы поставить свою брендовую сумку под сиденье, вызвала часовую задержку рейса авиакомпании China Express Airlines из китайского Чунцина в провинцию Хэбэй. В конце концов, женщину пришлось снять с борта.

В то же время 24-летняя американка Абриэль Клаузинг, которая переживает потерю отца, случайно наткнулась на распродаже на винтажную сумочку. Внутри она обнаружила записку, которая принесла ей неожиданное утешение и веру в то, что отцовская любовь живет даже после потери.