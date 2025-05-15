Дівчині не дозволили прийти на випускний з сумочкою: вона довела, що гідна диплома (фото)

Незвичайний випадок на випускному залишив яскраві враження у гості церемонії, яка була змушена сховати свою сумку в найближчих кущах через суворі правила безпеки.

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У вірусному відео, опублікованому в TikTok, вона показала, на які кроки довелося піти, щоб дотриматися політики закладу щодо відсутності сумок.

Джулієт Мескерс, мешканка Нью-Йорка (США), приїхала до Університету Лойола в Новому Орлеані, щоб відсвяткувати випуск свого брата, який навчався на програмі музичного бізнесу.

Викинула сумочку в кущі

На відео, опублікованому минулого тижня, Мескерс показує, як її сестра непомітно ховає сумочку в кущах біля входу до закладу. Виявилося, що адміністрація заборонила всі сумки, крім прозорих або тих, що відповідають суворим вимогам щодо розміру.

Пізніше, коли Мескерс повернулася забрати свій аксесуар, вона дізналась, що виявилась не єдиною, хто скористався тим самим схованкою. Інша жінка прийшла до кущів, щоб також забрати свою сумочку.

Дівчина викинула сумочку в кущі Фото: TikTok

"Ми не знали, що можна приносити лише прозорі сумки. Можливо, вони надіслали електронного листа, але ми його не бачили. Не образилися зовсім. Радше хочемо, щоб усі почувалися в безпеці, хоча й хотілося б, щоб було місце, де можна було б залишити особисті речі", — розповіла Мескерс.

Політика університету

Політика університету передбачає, що відвідувачі можуть приносити лише клатч розміром менш як 4,5×6,5 дюймів, прозору сумку 12×6×12 дюймів, пластиковий пакет для заморожування або поясну сумку. Всі інші сумки заборонені з міркувань безпеки.

Мескерс, яка виросла в Коннектикуті, запевняє, що поставилась з розумінням до цієї політики.

"Одного разу я пішла на концерт, і сталося те саме. Ми приїхали на таксі. Тож я кинула сумку в кущі. Після концерту намагалася знайти свою сумку і витягла чиюсь іншу", — поділилася своєю схожою історією інша глядачка.

Як зазначила авторка відео, ця ситуація могла бути незручною, але вона створила "безглуздий і незабутній спогад", який знайшов відгук у користувачів мережі.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про інцидент, коли пасажирка, відмовившись на прохання стюардеси поставити свою брендову сумку під сидіння, спричинила годинну затримку рейсу авіакомпанії China Express Airlines із китайського Чунціна до провінції Хебей. Зрештою, жінку довелося зняти з борту.

Водночас 24-річна американка Абріель Клаузінг, яка переживає втрату батька, випадково натрапила на розпродажі на вінтажну сумочку. Усередині вона виявила записку, яка принесла їй несподівану втіху і віру в те, що батьківська любов живе навіть після втрати.