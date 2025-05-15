Семья получила $100 тысяч компенсации от ресторана: что было не так (фото)

Уважаемая британская семья получит компенсацию в размере 100 тысяч долларов от ресторана, который публично обвинил их в побеге без оплаты счета. Как оказалось, что клиенты полностью рассчитались, но работники заведения допустили ошибку с проведением платежа.

Related video

Об этом пишет таблоид Daily Mail.

В прошлом июле Питер и Энн МакГирр вместе со своими детьми Питером-младшим и Кэрол посетили ресторан The Horse & Jockey Inn в живописном районе Пик-Дистрикт в Англии. Визит был совершенно обычным: семья заказала стейки из говядины и окорока, эль и лагер, после чего отправилась домой в Ома, Северная Ирландия.

Подробности истории

Вскоре после их отъезда на странице заведения в Facebook появилось видео с камер наблюдения, где МакГирров обвиняли в побеге без оплаты счета на $200. Вскоре эта история попала в заголовки СМИ, серьезно навредив репутации семьи, которая решила подать иск в суд.

Семью обвинили в неуплате счета Фото: Facebook

В конце концов, выяснилось, что The Horse & Jockey Inn поспешил с выводами. Семья полностью рассчиталась карточкой, но кто-то из персонала забыл провести платеж через кассовый аппарат. Попытки администрации извиниться за ошибку и убедить семью отозвать иск, предлагая бесплатные блюда и проживание в отеле, результата не дали.

Иск в суд

"Многие могли бы принять такое предложение. Впрочем, учитывая состояние МакГирров и их безупречную репутацию, это было невозможно. Они не имели другого выбора, кроме как прибегнуть к правовым мерам для восстановления своего имени", — пишет источник, на который ссылается издание.

Оказалось, что семья владеет компанией McGirr Engineering, международно признанным предприятием по производству строительного оборудования стоимостью £2 миллиона и наличными резервами около £1,3 миллиона.

В итоге The Horse & Jockey Inn согласился на досудебное урегулирование с выплатой $100 тысяч и официально извиниться за пережитый неприятный опыт.

Напомним, ранее Фокус писал о Бернарде и Энн МакДонах, которые посетили пять ресторанов в Уэльсе (Великобритания), заказав блюда на сумму более 1000 фунтов стерлингов, после чего покидали заведения, не рассчитавшись. Разгневанные владельцы передали полиции записи с камер наблюдения, что позволило правоохранителям быстро выявить и арестовать нарушителей, отправив их в тюрьму.

Кроме того, сотрудники итальянского ресторана Belluno, что находится в графстве Девон (Великобритания), опубликовали фото парочки, которая покинула ресторан, не заплатив 83 фунта стерлингов.