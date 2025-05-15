Сім'я отримала $100 тисяч компенсації від ресторану: що було не так (фото)

Шанована британська родина отримає компенсацію у розмірі 100 тисяч доларів від ресторану, який публічно звинуватив їх у втечі без оплати рахунку. Як виявилося, що клієнти повністю розрахувалися, але працівники закладу припустилися помилки з проведенням платежу.

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Про це пише таблоїд Daily Mail.

Минулого липня Пітер та Енн МакГірр разом зі своїми дітьми Пітером-молодшим і Керол відвідали ресторан The Horse & Jockey Inn у мальовничому районі Пік-Дистрикт в Англії. Візит був абсолютно звичайним: родина замовила стейки з яловичини та окосту, ель і лагер, після чого вирушила додому в Ома, Північна Ірландія.

Подробиці історії

Незабаром після їхнього від'їзду на сторінці закладу в Facebook з'явилося відео з камер спостереження, де МакГіррів звинувачували у втечі без оплати рахунку на $200. Невдовзі ця історія потрапила до заголовків ЗМІ, серйозно зашкодивши репутації родини, яка вирішила подати позов до суду.

Родину звинуватили у несплаті рахунка Фото: Facebook

Зрештою, з’ясувалося, що The Horse & Jockey Inn поспішив із висновками. Родина повністю розрахувалася карткою, але хтось із персоналу забув провести платіж через касовий апарат. Спроби адміністрації вибачитися за помилку та переконати сім'ю відкликати позов, пропонуючи безплатні страви та проживання в готелі, результату не дали.

Позов до суду

"Багато хто міг би прийняти таку пропозицію. Втім, зважаючи на статки МакГіррів та їхню бездоганну репутацію, це було неможливо. Вони не мали іншого вибору, окрім як вдатися до правових заходів для відновлення свого імені", — пише джерело, на яке посилається видання.

Виявилося, що родина володіє компанією McGirr Engineering, міжнародно визнаним підприємством з виробництва будівельного обладнання вартістю £2 мільйони та готівковими резервами близько £1,3 мільйона.

У підсумку The Horse & Jockey Inn погодився на досудове врегулювання з виплатою $100 тисяч і офіційно перепросити за пережитий неприємний досвід.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Бернарда і Енн МакДонах, які відвідали п'ять ресторанів в Уельсі (Велика Британія), замовивши страви на суму понад 1000 фунтів стерлінгів, після чого залишали заклади, не розрахувавшись. Розгнівані власники передали поліції записи з камер спостереження, що дозволило правоохоронцям швидко виявити та заарештувати порушників, відправивши їх до в’язниці.

Окрім того, співробітники італійського ресторану Belluno, що знаходиться в графстві Девон (Велика Британія), опублікували фото парочки, яка покинула ресторан, не заплативши 83 фунти стерлінгів.