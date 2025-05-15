Слишком привлекательна для работы: женщину уволили по просьбе жены босса (фото)

Мелисса Нельсон потеряла работу в стоматологической клинике, несмотря на отличную репутацию и отсутствие жалоб. Причиной стали ревность супруги начальника и его собственные чувства.

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Об этой истории вспоминает Thar Tribune.

Увольнение, стало поводом для широкой общественной и юридической дискуссии. Американка Мелисса Нельсон проработала ассистентом стоматолога в клинике доктора Джеймса Найта более десяти лет. Она не имела нареканий, не нарушала правил и, по словам самого начальника, была его "лучшим ассистентом". Однако в 2010 году Нельсон неожиданно потеряла работу, потому что жена доктора посчитала ее слишком привлекательной. Сам Найт с этим согласился.

История, напоминающая вымысел, стала предметом реального судебного разбирательства. Верховный суд Айовы признал увольнение законным, несмотря на то, что его причиной стали личные чувства врача и ревность супруги, а не профессиональные претензии к Нельсон. Суд постановил, что действия Найта не нарушают закона, поскольку речь шла не о дискриминации по половому признаку, а об "угрозе для брака".

В переписке с Мелиссой доктор допускал откровенные и неуместные комментарии Фото: The Toronto Star

Суд подчеркнул: увольнение не было следствием того, что Мелисса является женщиной, а результатом "личной уязвимости" Найта. Юридически, он мог бы поступить так же и с мужчиной, к которому испытал бы влечение. Но критики считают это опасным прецедентом, ведь сотрудника могут уволить не за поведение, а за то, как на него реагирует начальник или его супруга.

В переписке с Мелиссой доктор допускал откровенные и неуместные комментарии, в том числе о ее внешности и интимной жизни. Однако в суде Нельсон не сосредоточилась на домогательствах, а подала иск о гендерной дискриминации. Суд не увидел в деле нарушений закона, так как Найт впоследствии нанял другую женщину, а не мужчину, что, по мнению судей, исключает дискриминацию по половому признаку.

Издание отмечает, что хотя юридически дело закрыто, оно до сих пор используется в тренингах по трудовой этике и дискриминации как тревожный пример того, как "несправедливость" не всегда означает "незаконность". И вопрос, может ли внешний вид стоить человеку карьеры, остается открытым.

Ранее Фокус сообщал, что женщина может потерять дом, в котором незаконно поселился незнакомец. В Хьюстоне (США) разгорается юридическая битва. Мужчина, проживающий в чужом доме без разрешения, требует признать себя его законным владельцем, ссылаясь на закон о "нежелательном владении".

Также стало известно, что мужчину уволили с работы из-за истории в браузере. Житель Британии лишился работы после того, как начальство распечатало 50 часов его поисков в интернете, сделанных в рабочее время. Среди запросов были вопросы о ботоксе, зубах индейки и "Звездных войнах".