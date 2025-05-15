Занадто приваблива для роботи: жінку звільнили на прохання дружини боса (фото)

Мелісса Нельсон втратила роботу в стоматологічній клініці, попри відмінну репутацію і відсутність скарг. Причиною стали ревнощі дружини начальника і його власні почуття.

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Про цю історію згадує Thar Tribune.

Звільнення стало приводом для широкої громадської та юридичної дискусії. Американка Мелісса Нельсон пропрацювала асистентом стоматолога в клініці доктора Джеймса Найта понад десять років. Вона не мала нарікань, не порушувала правил і, за словами самого начальника, була його "найкращим асистентом". Однак 2010 року Нельсон несподівано втратила роботу, тому що дружина доктора вважала її занадто привабливою. Сам Найт із цим погодився.

Історія, що нагадує вигадку, стала предметом реального судового розгляду. Верховний суд Айови визнав звільнення законним, попри те, що його причиною стали особисті почуття лікаря і ревнощі дружини, а не професійні претензії до Нельсон. Суд постановив, що дії Найта не порушують закону, оскільки йшлося не про дискримінацію за статевою ознакою, а про "загрозу для шлюбу".

У листуванні з Мелісою доктор допускав відверті й недоречні коментарі Фото: The Toronto Star

Суд наголосив: звільнення не було наслідком того, що Мелісса є жінкою, а результатом "особистої вразливості" Найта. Юридично, він міг би вчинити так само і з чоловіком, до якого відчував би потяг. Але критики вважають це небезпечним прецедентом, адже співробітника можуть звільнити не за поведінку, а за те, як на нього реагує начальник або його дружина.

У листуванні з Мелісою доктор допускав відверті й недоречні коментарі, зокрема про її зовнішність та інтимне життя. Однак у суді Нельсон не зосередилася на домаганнях, а подала позов про гендерну дискримінацію. Суд не побачив у справі порушень закону, оскільки Найт згодом найняв іншу жінку, а не чоловіка, що, на думку суддів, виключає дискримінацію за статевою ознакою.

Видання зазначає, що хоча юридично справу закрито, її досі використовують у тренінгах з трудової етики та дискримінації як тривожний приклад того, як "несправедливість" не завжди означає "незаконність". І питання, чи може зовнішній вигляд коштувати людині кар'єри, залишається відкритим.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка може втратити будинок, в якому незаконно оселився незнайомець. У Х'юстоні (США) розгорається юридична битва. Чоловік, який проживає в чужому будинку без дозволу, вимагає визнати себе його законним власником, посилаючись на закон про "небажане володіння".

Також стало відомо, що чоловіка звільнили з роботи через історію в браузері. Житель Британії позбувся роботи після того, як начальство роздрукувало 50 годин його пошуків в інтернеті, зроблених у робочий час. Серед запитів були питання про ботокс, зуби індички та "Зоряні війни".