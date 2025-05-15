"Меня бы здесь не было": слова пилота перед взлетом заставили пассажиров плакать (видео)

Видео с первым полетом молодой женщины в роли капитана собрало более миллиона просмотров в TikTok. Женщина посвятила рейс своей матери, которая сама проработала в той же авиакомпании более двух десятилетий.

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Об этом рассказала девушка по имени Бриттани (@brittanygallarneau) в одном из своих видео в TikTok.

Женщина посвятила свой первый рейс в роли капитана самому важному пассажиру на борту — своей маме.

Клип, опубликованный 10 мая, уже набрал более 1,2 миллиона просмотров. На записи видно, как пилотк обращается к пассажирам по громкой связи.

"Дамы и господа, добро пожаловать на борт рейса American Eagle в Торонто… Сегодня на борту три бортпроводника. Одна из стюардесс перестала работать у нас 26 лет назад. Это моя мама. И это первый раз, когда я лечу с ней как капитан, так что этот рейс особенный", — сказала она.

Пилот также поделилась личной историей. В детстве она часто летала вместе с матерью, которая работала в авиации, и именно она вдохновила ее на эту профессию.

Видео заканчивается кадром, где пилот стоит рядом с мамой в салоне самолета. Надпись поверх видео гласит: "Меня бы здесь не было без тебя. Люблю тебя".

Реакция пользователей TikTok оказалась не менее трогательной. Некоторые комментарии не смогли сдержать слез.

"Так мило! Поздравляю, красотка", "Я не плачу, это ты плачешь", "Так хочется видеть больше женщин в кабине пилота", "Спасибо, Бриттани, теперь я плачу", "Как бы я рыдала в своем кресле", — писали они.

Ролик был опубликован после того, как профессия пилота заняла 15-е место в списке "100 лучших профессий" по версии US News & World Report за 2025 год, а также вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых специальностей в США. По данным Бюро трудовой статистики, средняя зарплата пилота составила 198 100 долларов в год, и ожидается устойчивый рост числа вакансий в ближайшее десятилетие.

Ранее Фокус сообщал, что пилот рассказал, зачем включать авиарежим в полете и что будет, если этого не сделать. По словам эксперта по полетам Гэри Кокса, невыключенный телефон не приведет к катастрофе, но может вызвать помехи в гарнитурах пилотов.

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