"Мене б тут не було": слова пілота перед зльотом змусили пасажирів плакати (відео)

Відео з першим польотом молодої жінки в ролі капітана зібрало понад мільйон переглядів у TikTok. Жінка присвятила рейс своїй матері, яка сама пропрацювала в тій самій авіакомпанії понад два десятиліття.

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Про це розповіла дівчина на ім'я Бріттані (@brittanygallarneau) в одному зі своїх відео в TikTok.

Жінка присвятила свій перший рейс у ролі капітана найважливішому пасажиру на борту — своїй мамі.

Кліп, опублікований 10 травня, вже набрав понад 1,2 мільйона переглядів. На записі видно, як пілотк звертається до пасажирів по гучному зв'язку.

"Пані та панове, ласкаво просимо на борт рейсу American Eagle у Торонто... Сьогодні на борту три бортпровідники. Одна зі стюардес перестала працювати в нас 26 років тому. Це моя мама. І це перший раз, коли я лечу з нею як капітан, тож цей рейс особливий", — сказала вона.

Пілот також поділилася особистою історією. У дитинстві вона часто літала разом із матір'ю, яка працювала в авіації, і саме вона надихнула її на цю професію.

Відео закінчується кадром, де пілот стоїть поруч із мамою в салоні літака. Напис поверх відео свідчить: "Мене б тут не було без тебе. Люблю тебе".

Реакція користувачів TikTok виявилася не менш зворушливою. Деякі коментарі не змогли стримати сліз.

"Так мило! Вітаю, красуне", "Я не плачу, це ти плачеш", "Так хочеться бачити більше жінок у кабіні пілота", "Спасибі, Бріттані, тепер я плачу", "Як би я ридала у своєму кріслі", — писали вони.

Ролик опублікували після того, як професія пілота посіла 15-те місце в списку "100 найкращих професій" за версією US News & World Report за 2025 рік, а також увійшла в топ 10 найбільш високооплачуваних спеціальностей у США. За даними Бюро трудової статистики, середня зарплата пілота склала 198 100 доларів на рік, і очікується стійке зростання кількості вакансій у найближче десятиліття.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот розповів, навіщо вмикати авіарежим у польоті й що буде, якщо цього не зробити. За словами експерта з польотів Гері Кокса, невимкнений телефон не призведе до катастрофи, але може викликати перешкоди в гарнітурах пілотів.

Також стало відомо, що турист вимовив "заборонене" слово на борту круїзного лайнера. Один із пасажирів круїзу Royal Caribbean випадково вимовив "Титанік", і цим спричинив справжню паніку серед відпочивальників.