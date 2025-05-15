Женщина отвела пса к грумеру: никто не ожидал, каким он вернется (фото)

Жительница Индианы (США) Мэдди Хиласки поделилась видео до и после груминга своей собаки по кличке Луи. Забавный ролик быстро стал вирусным и набрал более 18 млн просмотров.

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Об необычном случае американка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Многие люди хоть раз сталкивались с неудачной стрижкой. Тоже самое случилось и с Луи, 4-летнего пса породы кавапу (смесь кавалер-кинг-чарльз спаниеля и пуделя). Домашнее животное после визита к грумеру вернулось домой совершенно другим. Его возмущенное выражение морды покорило миллионы пользователей TikTok.

Хозяйка собаки, Мэдди Хиласки из Индианы, опубликовала на своей странице видео "до и после" стрижки. До груминга Луи выглядел как пушистый и довольный пес с мягкой серой шерстью. Однако после визита в салон он предстал перед подписчиками практически "лысым" — шерсть была сбрита до кожи, что кардинально изменило его внешний вид.

Луи до визита в салон Фото: TikTok

Мэдди рассказала, что отвела собаку к новой сотруднице груминг-салона, которая, предположительно, руководствовалась прежними записями. Она подтвердила, что нужно "как обычно", но, судя по результату, произошло недопонимание.

"Когда мой парень привез его обратно, он сразу написал, что Луи выглядит… не очень довольным. И это мягко сказано", — поделилась Хиласки.

Луи смотрит в камеру с неподдельным недовольством Фото: TikTok

На видео отчетливо видно, как Луи, сидящий на диване, смотрит в камеру с неподдельным недовольством. Его морда будто говорит: "Вы все за это заплатите". Пользователи TikTok были в восторге от реакции животного.

"Это преступление", "Он готов к мести", "История его злодейского происхождения начинается здесь", "Он чертовски зол", "Его взгляд прожигает дыру прямо в сердце стилиста, ответственного за это", — писали они,

К счастью, шерсть Луи уже начала отрастать, и его внешний вид становится более привычным. Хиласки с юмором отметила, что возможно, следующую стрижку придется планировать с особой осторожностью. Несмотря на временное "недоразумение", хозяйка рада, что история Луи принесла столько радости людям по всему миру.

"Если и есть что-то хорошее в неудачной стрижке Луи, так это то, что она хотя бы заставляет людей смеяться", — добавила американка.

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