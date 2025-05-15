Жінка відвела пса до грумера: ніхто не очікував, яким він повернеться (фото)

Мешканка Індіани (США) Медді Хіласкі поділилася відео до і після грумінгу свого собаки на прізвисько Луї. Кумедний ролик швидко став вірусним і набрав понад 18 млн переглядів.

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Про незвичайний випадок американка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Багато людей хоч раз стикалися з невдалою стрижкою. Теж саме трапилося і з Луї, 4-річного пса породи кавапу (суміш кавалер-кінг-чарльз спанієля і пуделя). Домашня тварина після візиту до грумера повернулася додому зовсім іншою. Його обурений вираз морди підкорив мільйони користувачів TikTok.

Господиня собаки, Медді Хіласкі з Індіани, опублікувала на своїй сторінці відео "до і після" стрижки. До грумінгу Луї виглядав як пухнастий і задоволений пес із м'якою сірою шерстю. Однак після візиту до салону він постав перед підписниками практично "лисим" — шерсть була збрита до шкіри, що кардинально змінило його зовнішній вигляд.

Луї до візиту в салон Фото: TikTok

Медді розповіла, що відвела собаку до нової співробітниці грумінг-салону, яка, імовірно, керувалася колишніми записами. Вона підтвердила, що потрібно "як зазвичай", але, судячи з результату, сталося непорозуміння.

"Коли мій хлопець привіз його назад, він одразу написав, що Луї виглядає... не дуже задоволеним. І це, м'яко кажучи", — поділилася Хіласкі.

Луї дивиться в камеру з непідробним невдоволенням Фото: TikTok

На відео чітко видно, як Луї, що сидить на дивані, дивиться в камеру з непідробним невдоволенням. Його морда ніби каже: "Ви всі за це заплатите". Користувачі TikTok були в захваті від реакції тварини.

"Це злочин", "Він готовий до помсти", "Історія його злочинницького походження починається тут", "Він до біса злий", "Його погляд пропалює дірку прямо в серці стиліста, відповідального за це", — писали вони,

На щастя, шерсть Луї вже почала відростати, і його зовнішній вигляд стає більш звичним. Хіласкі з гумором зазначила, що, можливо, наступну стрижку доведеться планувати з особливою обережністю. Попри тимчасове "непорозуміння", господиня радіє, що історія Луї принесла стільки радості людям по всьому світу.

"Якщо і є щось хороше в невдалій стрижці Луї, то це те, що вона хоча б змушує людей сміятися", — додала американка.

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