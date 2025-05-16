Лег под кресло: пассажир показал необычный способ сна в самолете (видео)

Люди обсуждают необычную позу сна пассажира Ryanair, который во время полета лег на пол между рядами кресел. Его изобретательный способ борьбы с теснотой вызвал как волну шуток, так и серьезную критику.

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Об этом пишет New York Post.

Во время трехчасового рейса авиакомпании Ryanair один из пассажиров стал звездой соцсетей благодаря необычному способу устроиться поудобнее в тесненных условиях эконом-класса. Видео с ним, опубликованное другим пассажиром, набрало более 2,7 миллиона просмотров.

На кадрах видно, как мужчина улегся на пол между сиденьями, закинув ноги в носках на свое кресло, а головой уперся в пространство под сиденьем впереди — там, где обычно лежит ручная кладь. Таким образом он оказался в перевернутой позе под углом 90 градусов, воссоздавая нечто вроде импровизированного "гамака" для сна.

Подпись к видео гласит: "Это может произойти только в Ryanair", а сам пассажир получил прозвище "акробат на высоте". Автор ролика утверждает, что мужчина пролежал так всю дорогу, не шевелясь, и, судя по всему, действительно уснул.

Мужчина пролежал так на протяжении всего полета Фото: TikTok

Комментарии к ролику разделились: кто-то хвалил находчивость пассажира и признавал, что так даже может быть удобнее, чем сидеть прямо.

"Он, наверное, был единственным, кому было комфортно в самолете", "Очень умно. Я бы тоже так попробовал", писали они.

Однако критики были не менее громкими. Люди указывали на негигиеничность и опасность подобной позы.

"Ты лежишь лицом на полу, по которому ходили тысячи ног в туалет", "Я бы ни за что не коснулся пола самолета кожей", — отметили они.

Опасения комментаторов не беспочвенны. Еще в 2020 году представитель Ассоциации бортпроводников Тейлор Гарланд предупреждала, что турбулентность может превратить непристегнутого пассажира в "снаряд". Федеральное авиационное управление США (FAA) подтверждает: турбулентность — главная причина травм в коммерческой авиации. Только с 2009 по 2022 год было зафиксировано 163 серьезных случая травм, связанных с болтанкой.

Дополнительную пикантность ситуации добавляет прошлое заявление генерального директора Ryanair Майкла О’Лири. В 2012 году он сказал, что "ремни безопасности не имеют значения", потому что они не спасают при авиакатастрофах.

Ранее Фокус сообщал, что пилот рассказал, зачем включать авиарежим в полете и что будет, если этого не сделать. По словам эксперта по полетам Гэри Кокса, невыключенный телефон не приведет к катастрофе, но может вызвать помехи в гарнитурах пилотов.

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