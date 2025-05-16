Лег под кресло: пассажир показал необычный способ сна в самолете (видео)
Люди обсуждают необычную позу сна пассажира Ryanair, который во время полета лег на пол между рядами кресел. Его изобретательный способ борьбы с теснотой вызвал как волну шуток, так и серьезную критику.
Об этом пишет New York Post.
Во время трехчасового рейса авиакомпании Ryanair один из пассажиров стал звездой соцсетей благодаря необычному способу устроиться поудобнее в тесненных условиях эконом-класса. Видео с ним, опубликованное другим пассажиром, набрало более 2,7 миллиона просмотров.
На кадрах видно, как мужчина улегся на пол между сиденьями, закинув ноги в носках на свое кресло, а головой уперся в пространство под сиденьем впереди — там, где обычно лежит ручная кладь. Таким образом он оказался в перевернутой позе под углом 90 градусов, воссоздавая нечто вроде импровизированного "гамака" для сна.
Подпись к видео гласит: "Это может произойти только в Ryanair", а сам пассажир получил прозвище "акробат на высоте". Автор ролика утверждает, что мужчина пролежал так всю дорогу, не шевелясь, и, судя по всему, действительно уснул.
Комментарии к ролику разделились: кто-то хвалил находчивость пассажира и признавал, что так даже может быть удобнее, чем сидеть прямо.
"Он, наверное, был единственным, кому было комфортно в самолете", "Очень умно. Я бы тоже так попробовал", писали они.
Однако критики были не менее громкими. Люди указывали на негигиеничность и опасность подобной позы.
"Ты лежишь лицом на полу, по которому ходили тысячи ног в туалет", "Я бы ни за что не коснулся пола самолета кожей", — отметили они.
Опасения комментаторов не беспочвенны. Еще в 2020 году представитель Ассоциации бортпроводников Тейлор Гарланд предупреждала, что турбулентность может превратить непристегнутого пассажира в "снаряд". Федеральное авиационное управление США (FAA) подтверждает: турбулентность — главная причина травм в коммерческой авиации. Только с 2009 по 2022 год было зафиксировано 163 серьезных случая травм, связанных с болтанкой.
Дополнительную пикантность ситуации добавляет прошлое заявление генерального директора Ryanair Майкла О’Лири. В 2012 году он сказал, что "ремни безопасности не имеют значения", потому что они не спасают при авиакатастрофах.
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