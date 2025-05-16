Ліг під крісло: пасажир показав незвичайний спосіб сну в літаку (відео)

Люди обговорюють незвичайну позу сну пасажира Ryanair, який під час польоту ліг на підлогу між рядами крісел. Його винахідливий спосіб боротьби з тіснотою викликав як хвилю жартів, так і серйозну критику.

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Про це пише New York Post.

Під час тригодинного рейсу авіакомпанії Ryanair один із пасажирів став зіркою соцмереж завдяки незвичайному способу влаштуватися зручніше в тісних умовах економкласу. Відео з ним, опубліковане іншим пасажиром, набрало понад 2,7 мільйона переглядів.

На кадрах видно, як чоловік ліг на підлогу між сидіннями, закинувши ноги в шкарпетках на своє крісло, а головою вперся в простір під сидінням попереду — там, де зазвичай лежить ручна поклажа. Таким чином він опинився в перевернутій позі під кутом 90 градусів, відтворюючи щось на кшталт імпровізованого "гамака" для сну.

Підпис до відео свідчить: "Це може статися тільки в Ryanair", а сам пасажир отримав прізвисько "акробат на висоті". Автор ролика стверджує, що чоловік пролежав так усю дорогу, не ворушачись, і, судячи з усього, дійсно заснув.

Чоловік пролежав так протягом усього польоту Фото: TikTok

Коментарі до ролика розділилися: хтось хвалив винахідливість пасажира і визнавав, що так навіть може бути зручніше, ніж сидіти прямо.

"Він, напевно, був єдиним, кому було комфортно в літаку", "Дуже розумно. Я б теж так спробував", писали вони.

Однак критики були не менш гучними. Люди вказували на негігієнічність і небезпеку такої пози.

"Ти лежиш обличчям на підлозі, якою ходили тисячі ніг до туалету", "Я б нізащо не торкнувся підлоги літака шкірою", — зазначили вони.

Побоювання коментаторів не безпідставні. Ще 2020 року представниця Асоціації бортпровідників Тейлор Гарланд попереджала, що турбулентність може перетворити непристебнутого пасажира на "снаряд". Федеральне авіаційне управління США (FAA) підтверджує: турбулентність — головна причина травм у комерційній авіації. Тільки з 2009 до 2022 року було зафіксовано 163 серйозні випадки травм, пов'язаних із бовтанням.

Додаткову пікантність ситуації додає минула заява генерального директора Ryanair Майкла О'Лірі. У 2012 році він сказав, що "ремені безпеки не мають значення", бо вони не рятують під час авіакатастроф.

Раніше Фокус повідомляв, що пілот розповів, навіщо вмикати авіарежим у польоті й що буде, якщо цього не зробити. За словами експерта з польотів Гері Кокса, невимкнений телефон не призведе до катастрофи, але може викликати перешкоди в гарнітурах пілотів.

Також стало відомо, що турист вимовив "заборонене" слово на борту круїзного лайнера. Один із пасажирів круїзу Royal Caribbean випадково вимовив "Титанік", і цим спричинив справжню паніку серед відпочивальників.