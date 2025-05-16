Добрый жест обернулся предательством: мачеха в ярости после поступка падчерицы

Акт доброй воли привел к семейному конфликту. Женщина одолжила падчерице редкое шелковое платье, но та продала его без разрешения, чтобы купить дорогие наушники. Ситуация вызвала бурные споры в соцсетях.

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Об этом рассказала 37-летняя мачеха девочки на популярном форуме Reddit.

Женщина одолжила своей падчерице редкое выпускное платье, но та продала его без разрешения, чтобы купить дорогие наушники. История вызвала волну сочувствия и обсуждений в соцсетях

Пользовательница Reddit под ником Capable-Schedule-864 рассказала, как одолжила своей 16-летней падчерице Эми любимое шелковое платье, которое хранилось у девушки с выпускного. Однако вскоре женщина с удивлением узнала, что оно было продано, а вырученные деньги пошли на покупку новой пары наушников.

По словам мачехи, Эми повредила свои прежние наушники, случайно постирав их в кармане. Родители отказались покупать новую дорогую модель и предложили Эми либо проводные, либо накопить самой. Девушка пошла своим путем. Она решила продать редкое шелковое платье, принадлежавшее мачехе, не спросив разрешения.

"Оно было единственным в своем роде, 100% шелк, бренд больше не существует. Я была в шоке", — поделилась автор поста. Она изъяла у Эми наушники и заявила, что вернет их только после компенсации за продажу платья.

История быстро стала вирусной на Reddit Фото: Reddit

Поступок вызвал напряжение в семье, но большинство пользователей Reddit встали на сторону женщины.

"Эми манипулятивная и эгоистичная", — написал один из комментаторов. Другие также подчеркнули, что мачеха имела право на такие последствия.

Тем не менее, юрист и эксперт по смешанным семьям Кэмерон Норманд считает, что ситуация могла быть разрешена иначе. По ее мнению, конфликт обострился из-за размытых ожиданий по поводу личных вещей, и мачехе стоило заранее обсудить границы и ценность подарков.

"Наказание, возможно, лишь усилило напряжение. Вместо этого лучше говорить о будущем и четко обозначить правила", — говорит Норманд.

Эксперт также напомнила, что в приемных семьях лучше, чтобы биологический родитель занимался дисциплиной, особенно если доверие между ребенком и отчимом или мачехой еще не установлено.

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