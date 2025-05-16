Добрий жест обернувся зрадою: мачуха в люті після вчинку падчерки

Акт доброї волі призвів до сімейного конфлікту. Жінка позичила падчерці рідкісну шовкову сукню, але та продала її без дозволу, щоб купити дорогі навушники. Ситуація викликала бурхливі суперечки в соцмережах.

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Про це розповіла 37-річна мачуха дівчинки на популярному форумі Reddit.

Жінка позичила своїй падчерці рідкісну випускну сукню, але та продала її без дозволу, щоб купити дорогі навушники. Історія викликала хвилю співчуття та обговорень у соцмережах

Користувачка Reddit під ніком Capable-Schedule-864 розповіла, як позичила своїй 16-річній падчерці Емі улюблену шовкову сукню, що зберігалася у дівчини з випускного. Однак незабаром жінка з подивом дізналася, що її продали, а вторговані гроші пішли на купівлю нової пари навушників.

За словами мачухи, Емі пошкодила свої колишні навушники, випадково виправши їх у кишені. Батьки відмовилися купувати нову дорогу модель і запропонували Емі або дротові, або накопичити самій. Дівчина пішла своїм шляхом. Вона вирішила продати рідкісну шовкову сукню, що належала мачусі, не запитавши дозволу.

"Воно було єдиним у своєму роді, 100% шовк, бренд більше не існує. Я була в шоці", — поділилася авторка поста. Вона вилучила в Емі навушники й заявила, що поверне їх тільки після компенсації за продаж сукні.

Історія швидко стала вірусною на Reddit Фото: Reddit

Вчинок викликав напругу в родині, але більшість користувачів Reddit стали на бік жінки.

"Емі маніпулятивна та егоїстична", — написав один із коментаторів. Інші також наголосили, що мачуха мала право на такі наслідки.

Проте юрист і експерт зі змішаних сімей Кемерон Норманд вважає, що ситуація могла бути вирішена інакше. На її думку, конфлікт загострився через розмиті очікування з приводу особистих речей, і мачусі варто було заздалегідь обговорити межі та цінність подарунків.

"Покарання, можливо, лише посилило напругу. Замість цього краще говорити про майбутнє і чітко окреслити правила", — каже Норманд.

Експертка також нагадала, що в прийомних сім'ях краще, щоб біологічний батько опікувався дисципліною, особливо якщо довіра між дитиною та вітчимом чи мачухою ще не встановлена.

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