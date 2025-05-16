"Стал невидимкой": уволенный инженер теперь живет в фургоне и работает курьером из-за ИИ

Несмотря на диплом по информатике и опыт в ведущих IT-компаниях, 42-летний специалист из Нью-Йорка (США) оказался вне профессиональной сферы. По его словам, ИИ вытеснил его не только с работы, но и с рынка найма.

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Об этом пишет Fortune.

Увольнение — не новость для 42-летнего инженера-программиста Шона К (его полная официальная фамилия состоит из одной буквы). За свою карьеру он дважды терял работу — во время кризиса 2008 года и пандемии COVID-19. Однако оба раза находил новое место за считанные месяцы. Однако все изменилось в апреле прошлого года.

Тогда его уволили из компании, связанной с метавселенной — областью, которая недавно считалась будущим технологий. Но этот рынок оказался частично вытеснен взрывным ростом генеративного ИИ, особенно после появления ChatGPT.

С тех пор Шон отправил около 800 заявок, и получил менее 10 откликов. Некоторые из них, по его словам, были не от людей, а от ИИ-рекрутеров.

"Я чувствую себя невидимым. Меня отфильтровывают еще до того, как в цепочке появляется человек", — поделился он.

Сегодня бывший специалист, который получал ранее зарплату в 150 000 долларов в год живет в автофургоне в Нью-Йорке (США) и работает доставщиком DoorDash. В свободное время он проверяет почту, надеясь на отклик, и изучает новости об ИИ. Он также продает вещи на eBay, чтобы заработать хоть что-то.

Он думал о получении новой профессии, технического специалиста или водителя с лицензией CDL, но отказался от идеи из-за затрат на обучение.

Шон считает, что его история — не исключение, а начало масштабных перемен. Издание отмечает, что несмотря на оптимистичную статистику от Бюро трудовой занятости США о росте спроса на программистов, технологии ИИ уже трансформируют рынок труда. А тысячи специалистов рискуют оказаться за бортом — как бы внезапно и без предупреждения.

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