"Став невидимкою": звільнений інженер тепер живе у фургоні та працює кур'єром через ШІ

Незважаючи на диплом з інформатики та досвід у провідних IT-компаніях, 42-річний фахівець із Нью-Йорка (США) опинився поза професійною сферою. За його словами, ШІ витіснив його не тільки з роботи, а й з ринку найму.

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Про це пише Fortune.

Звільнення — не новина для 42-річного інженера-програміста Шона К (його повне офіційне прізвище складається з однієї літери). За свою кар'єру він двічі втрачав роботу — під час кризи 2008 року та пандемії COVID-19. Однак обидва рази знаходив нове місце за лічені місяці. Однак усе змінилося у квітні минулого року.

Тоді його звільнили з компанії, пов'язаної з метавсесвітом — галуззю, яка нещодавно вважалася майбутнім технологій. Але цей ринок виявився частково витіснений вибуховим зростанням генеративного ШІ, особливо після появи ChatGPT.

Відтоді Шон відправив близько 800 заявок, і отримав менше 10 відгуків. Деякі з них, за його словами, були не від людей, а від ШІ-рекрутерів.

"Я відчуваю себе невидимим. Мене фільтрують ще до того, як у ланцюжку з'являється людина", — поділився він.

Сьогодні колишній фахівець, який отримував раніше зарплату в 150 000 доларів на рік, живе в автофургоні в Нью-Йорку (США) і працює доставщиком DoorDash. У вільний час він перевіряє пошту, сподіваючись на відгук, і вивчає новини про ШІ. Він також продає речі на eBay, щоб заробити хоч щось.

Він думав про отримання нової професії, технічного фахівця або водія з ліцензією CDL, але відмовився від ідеї через витрати на навчання.

Шон вважає, що його історія — не виняток, а початок масштабних змін. Видання зазначає, що попри оптимістичну статистику від Бюро трудової зайнятості США про зростання попиту на програмістів, технології ШІ вже трансформують ринок праці. А тисячі фахівців ризикують опинитися за бортом — ніби раптово і без попередження.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка може втратити будинок, в якому незаконно оселився незнайомець. У Х'юстоні (США) розгорається юридична битва. Чоловік, який проживає в чужому будинку без дозволу, вимагає визнати себе його законним власником, посилаючись на закон про "небажане володіння".

Також стало відомо, що чоловіка звільнили з роботи через історію в браузері. Житель Британії позбувся роботи після того, як начальство роздрукувало 50 годин його пошуків в інтернеті, зроблених у робочий час. Серед запитів були питання про ботокс, зуби індички та "Зоряні війни".