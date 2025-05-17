Женщина была шокирована, когда ночью зашла в гостиную: что она там увидела (видео)

Мама из Северной Дакоты была шокирована, обнаружив, что кто-то сидит в ее гостиной среди ночи. Оказалось, что ее сын решил поиграть ночью в iPad.

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Сара Сатрен (@sarahsathren) опубликовала в TikTok видео с домашней камеры видеонаблюдения. На нем видно, как ее пятилетний сын спускается вниз в 1:17 ночи.

Мальчик спустился, завернулся в одеяло и устроился со своим iPad на диване, чтобы поиграть в Roblox. Его никто не беспокоил в течение трех часов.

"То, что мой 5-летний сын решил сделать прошлой ночью. Он никогда раньше такого не делал (насколько мне известно), похоже, что мне теперь нужно блокировать iPad на ночь", — подписала видео Сара.

Видео просмотрело 2,5 миллиона пользователей, более трех тысяч человек его прокомментировало. По мнению некоторых, детям нужно контролировать время игры на планшете. Другие же становились на сторону ребенка, вспоминая о запретах в детстве читать ночью книги.

Женщина рассказала изданию Newsweek, мальчик лег спать в 20:00, как обычно. В семье принято использовать ночник с цветными индикаторами: красный свет означает, что нужно оставаться в постели, а зеленый — что уже можно вставать. Однако этой ночью мальчик решил проигнорировать правило.

"Он, видимо, подумал, что уже утро, и пошел взять свой iPad", — говорит Сатрен.

Мама заметила отсутствие сына только в 4:30 утра, когда проснулась, чтобы пойти в туалет и выпить воды. Именно тогда она услышала подозрительный шум в гостиной. Когда мама заглянула в гостиную, она увидела младшего сына на диване с iPad. По словам женщины, мальчик до этого никогда так не делал.

Посмотрев видео с домашней камеры наблюдения, Сатрен обнаружила, что сын проснулся еще в 1:17 ночи — значит, он играл три часа подряд. Пока Сара уговаривала сына вернуться в постель, ее муж проснулся на работу на раннюю смену и отправил его спать.

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