Жінка була шокована, коли вночі зайшла у вітальню: що вона там побачила (відео)

Мама з Північної Дакоти була шокована, виявивши, що хтось сидить у її вітальні серед ночі. Виявилось, що її син вирішив пограти вночі в iPad.

Related video

Сара Сатрен (@sarahsathren) опублікувала в TikTok відео з домашньої камери відеоспостереження. На ньому видно, як її п'ятирічний син спускається вниз о 1:17 ночі.

Хлопчик спустився, загорнувся у ковдру та влаштувався зі своїм iPad на дивані, щоб пограти у Roblox. Його ніхто не турбував упродовж трьох годин.

"Те, що мій 5-річний син вирішив зробити минулої ночі. Він ніколи раніше такого не робив (наскільки мені відомо), схоже, що мені тепер потрібно блокувати iPad на ніч", — підписала відео Сара.

Відео переглянуло 2,5 мільйони користувачів, понад три тисячі людей його прокоментувало. На думку деяких, дітям потрібно контролювати час гри на планшеті. Інші ж ставали на сторону дитини, згадуючи про заборони в дитинстві читати вночі книжки.

Жінка розповіла виданню Newsweek, хлопчик ліг спати о 20:00, як зазвичай. У родині заведено використовувати нічник із кольоровими індикаторами: червоне світло означає, що потрібно залишатися в ліжку, а зелене — що вже можна вставати. Однак цієї ночі хлопчик вирішив проігнорувати правило.

"Він, мабуть, подумав, що вже ранок, і пішов узяти свій iPad", — каже Сатрен.

Мама помітила відсутність сина лише о 4:30 ранку, коли прокинулась, щоб піти до вбиральні та випити води. Саме тоді вона почула підозрілий шум у вітальні. Коли мама зазирнула у вітальню, вона побачила молодшого сина на дивані з iPad. За словами жінки, хлопчик до цього ніколи так не робив.

Подивившись відео з домашньої камери спостереження, Сатрен виявила, що син прокинувся ще о 1:17 ночі — отже, він грав три години поспіль. Поки Сара вмовляла сина повернутись до ліжка, її чоловік прокинувся на роботу на ранню зміну і відправив його спати.

Раніше Фокус писав, що 23-річна Кейтлін Маккормік Невін з Монахана (Ірландія) поділилася відео своєї доньки Джорджії Маккормік. Вона спить в обіймах з відомим персонажем фільмів жахів — Чакі.

Мама почула, що малюк раптом замовк "на хвилину". Згодом вона виявила свого малюка з голови до ніг вимазаним у лікувальному кремі