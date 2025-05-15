Мама була не в собі, коли побачила, з якою іграшкою в обіймах спала її 5-річна дочка (фото)

23-річна Кейтлін Маккормік Невін з Монахана (Ірландія) поділилася відео своєї доньки Джорджії Маккормік, яка спить в обіймах з відомим персонажем фільмів жахів — Чакі.

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Це відео швидко зібрало понад 59 тисяч вподобайок та 650 тисяч переглядів у TikTok.

Мама, професійна візажистка, пояснила, що довгий час захоплюється Гелловін. У жовтні 2019 року вона брала участь у челенджі, створюючи щодня новий образ до цього свята.

Дивна іграшка

"На 12-й день я створила образ черниці Валака з фільму "Закляття". Саме на 12-й день народилася Джорджія. Тож, як бачите, вона від народження була пов'язана з містичним днем. Так і почалося її захоплення", — розповіла мама виданню Newsweek.

Лялька Чакі Фото: TikTok

Проте прив'язаність Джорджії до Чакі виявилася найсильнішою.

"Саме до Чакі вона по-справжньому прив'язалася. Кожного Головіна вона мусить бути Чакі, у неї торти на день народження з цим героєм. Коли доньці було 2 роки, вона протягом пів року не дозволяла мені купати її, якщо вода не була "водою Чакі" (крапля помаранчевої фарби для обличчя у ванні)", — додала ірландка.

Нестандартне захоплення

У кадрі Невін показує ліжко Джорджії, де лежать м'які іграшки, зокрема Дамбо, Стіч, єдинорог та кілька плюшевих ведмедиків. Видно, що Джорджія міцно спить, обіймаючи ляльку. Чакі, вперше представлений у фільмі "Дитяча гра" 1988 року, — це лялька, у якій вселився дух серійного вбивці Чарльза Лі Рея.

"Багато хто не схвалює, що в неї є ця лялька, і я певною мірою розумію такий підхід, але моя дівчинка з незвичайно захоплена і немає страху, що, на мою думку, чудово", — сказала Невін.

Захоплення дитини фільмами жахів знайшло відгук в інших користувачів TikTok, які заповнили коментарі схожими історіями про своїх дітей та їхні незвичайні уподобання.

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