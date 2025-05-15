Мама была не в себе, когда увидела, с какой игрушкой в объятиях спала ее 5-летняя дочь (фото)

23-летняя Кейтлин Маккормик Невин из Монахана (Ирландия) поделилась видео своей дочери Джорджии Маккормик, которая спит в обнимку с известным персонажем фильмов ужасов — Чаки.

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Это видео быстро собрало более 59 тысяч лайков и 650 тысяч просмотров в TikTok.

Мама, профессиональный визажист, объяснила, что долгое время увлекается Хэллоуином. В октябре 2019 года она участвовала в челлендже, создавая каждый день новый образ к этому празднику.

Странная игрушка

"На 12-й день я создала образ монахини Валака из фильма "Заклятие". Именно на 12-й день родилась Джорджия. Поэтому, как видите, она от рождения была связана с мистическим днем. Так и началось ее увлечение", — рассказала мама изданию Newsweek.

Кукла Чаки Фото: TikTok

Однако привязанность Джорджии к Чаки оказалась самой сильной.

"Именно к Чаки она по-настоящему привязалась. Каждый Хэллоуин она должна быть Чаки, у нее торты на день рождения с этим героем. Когда дочери было 2 года, она в течение полугода не позволяла мне купать ее, если вода не была "водой Чаки" (капля оранжевой краски для лица в ванне)", — добавила ирландка.

Нестандартное увлечение

В кадре Невин показывает кровать Джорджии, где лежат мягкие игрушки, в частности Дамбо, Стич, единорог и несколько плюшевых мишек. Видно, что Джорджия крепко спит, обнимая игрушку. Чаки, впервые представленный в фильме "Детская игра" 1988 года, — это кукла, в которую вселился дух серийного убийцы Чарльза Ли Рэя.

"Многие не одобряют, что у нее есть эта кукла, и я в определенной степени понимаю такой подход, но моя девочка из необыкновенно увлечена и нет страха, что, по моему мнению, замечательно", — сказала Невин.

Увлечение ребенка фильмами ужасов нашло отклик у других пользователей TikTok, которые заполнили комментарии похожими историями о своих детях и их необычных предпочтениях.

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