Мама почула, що малюк раптом замовк "на хвилину", а потім вона зрозуміла чому (фото)

Мама двох дітей з Манчестера, що у Великій Британії, пережила справжній шок, коли виявила свого малюка з голови до ніг вимазаним у лікувальному кремі після кількох хвилин "підозрілої тиші" у будинку.

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Відповідне відео жінка опублікувала на своїй сторінці у TikTok, вказавши в описі: "POV: Ваш малюк був тихим на хвилину довше, ніж зазвичай".

Еллі Робінсон розповіла про кумедний випадок, який стався після сімейного обіду. Британка разом зі своїми синами Гаррісоном і Райлі повернулися додому й чекала, поки діти награються в саду перед тим, як розійтися по домівках.

Малюк обмазався кремом

Проте після того, що сталося, мама, мабуть, двічі подумає, перш ніж знову надавати дитині таку свободу. "Ми спілкувалися з моєю свекрухою, яка була на Ямайці, через відеозв'язок. — розповіла Робінсон. — Раптом побачили Гаррісона біля дитячого бар'єру".

Малюк був повністю брудний. Як виявилося, він знайшов баночку антисептичного крему і встиг буквально обмазати себе його вмістом.

"Моя племінниця все ще гралася в кімнаті сина, навіть не помітивши, що він зник. Крем стояв на тумбочці. Гаррісон схопив його, сів на верхній сходинці й почав розмазувати крем усюди", — каже Робінсон.

Малюк обмазався кремом Фото: TikTok

Відмити хлопчика від крему було нелегко, але це ніщо порівняно зі спробами очистити всі місця в будинку, де він його розмазав.

"Було жахливо виводити його з килима та одягу. На щастя, моя мама гостює в нас кілька місяців і одразу взялася за справу, шукаючи в Google всі способи виведення плям", — ділиться жінка.

Потрібно мати очі на потилиці

Попри безлад, вся родина довго сміялася над цим випадком, тому вона й вирішила поділитися роликом в соціальних мережах. "Ми сміялися до нестями, не вірячи своїм очам. Просто сподівалася, що це змусить людей також посміятися", — додає матір.

Еллі зауважила, що цей випадок став важливим нагадуванням для всіх, хто має малюків: "Вам потрібно мати очі на потилиці".

Нагадаємо, як писав Фокус раніше, мешканка австралійського міста Перт, Габбі Кліксбі, перебуваючи на пізньому терміні вагітності, вирішила переглянути запис із камери спостереження, встановленої в дитячій кімнаті. Те, що вона почула на відео, виявилося настільки смішним, що майбутня мама буквально вибухнула сміхом. Кадри швидко стали вірусними в соцмережах, зібравши тисячі вподобайок і поширень.

Тим часом інша мама, Сара Коллінз, намагалася зафільмувати зворушливу сцену, як її син проводить час із вітчимом. Але на відео випадково потрапив несподіваний коментар хлопчика, який буквально ошелешив обох дорослих. Курйозний момент спричинив шквал емоцій у користувачів TikTok і вже зібрав мільйони переглядів.