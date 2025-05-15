Мама услышала, что малыш вдруг замолчал "на минуту", а потом она поняла почему (фото)

Мама двоих детей из Манчестера, что в Великобритании, пережила настоящий шок, когда обнаружила своего малыша с головы до ног измазанным в лечебном креме после нескольких минут "подозрительной тишины" в доме.

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Соответствующее видео женщина опубликовала на своей странице в TikTok, указав в описании: "POV: Ваш малыш был тихим на минуту дольше, чем обычно".

Элли Робинсон рассказала о забавном случае, который произошел после семейного обеда. Британка вместе со своими сыновьями Гаррисоном и Райли вернулись домой и ждала, пока дети наиграются в саду перед тем, как разойтись по домам.

Малыш обмазался кремом

Однако после того, что произошло, мама, пожалуй, дважды подумает, прежде чем снова предоставлять ребенку такую свободу. "Мы общались с моей свекровью, которая была на Ямайке, через видеосвязь, — рассказала Робинсон, — Вдруг увидели Гаррисона у детского барьера".

Малыш был полностью грязный. Как оказалось, он нашел баночку антисептического крема и успел буквально обмазать себя его содержимым.

"Моя племянница все еще играла в комнате сына, даже не заметив, что он исчез. Крем стоял на тумбочке. Гаррисон схватил его, сел на верхней ступеньке и начал размазывать крем повсюду", — говорит Робинсон.

Малыш обмазался кремом Фото: TikTok

Отмыть мальчика от крема было нелегко, но это ничто по сравнению с попытками очистить все места в доме, где он его размазал.

"Было ужасно выводить его с ковра и одежды. К счастью, моя мама гостит у нас несколько месяцев и сразу взялась за дело, ища в Google все способы выведения пятен", — делится женщина.

Нужно иметь глаза на затылке

Несмотря на беспорядок, вся семья долго смеялась над этим случаем, поэтому она и решила поделиться роликом в социальных сетях. "Мы смеялись до умопомрачения, не веря своим глазам. Просто надеялась, что это заставит людей также посмеяться", — добавляет мать.

Элли отметила, что этот случай стал важным напоминанием для всех, кто имеет малышей: "Вам нужно иметь глаза на затылке".

Напомним, как писал Фокус ранее, жительница австралийского города Перт, Габби Кликсби, находясь на позднем сроке беременности, решила просмотреть запись с камеры наблюдения, установленной в детской комнате. То, что она услышала на видео, оказалось настолько смешным, что будущая мама буквально разразилась смехом. Кадры быстро стали вирусными в соцсетях, собрав тысячи лайков и репостов.

Тем временем другая мама, Сара Коллинз, пыталась заснять трогательную сцену, как ее сын проводит время с отчимом. Но на видео случайно попал неожиданный комментарий мальчика, который буквально ошарашил обоих взрослых. Курьезный момент вызвал шквал эмоций у пользователей TikTok и уже собрал миллионы просмотров.