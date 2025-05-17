Женщина ежемесячно отдавала мужу 700 долларов на аренду жилья, однако правда ее шокировала

31-летняя женщина из США рассказала, что в течение двух лет она ежемесячно платила мужу 700 долларов "за аренду" жилья. Впоследствии оказалось, что квартира принадлежит ему и его матери.

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Историю она опубликовала на Reddit.

После свадьбы супруги переехали в квартиру, которую муж Брайан назвал "выгодной сделкой с другом семьи". Пара договорилась разделить аренду и коммунальные услуги наполовину, чтобы все было "честно" и не возникало финансовых споров. Женщина отдавала мужу свою часть — по 700 долларов ежемесячно. Она думала, что эти деньги идут на аренду жилья.

Правда открылась случайно. Во время семейного барбекю свекровь сказала, что "приятно получать арендную плату за квартиру Брайана".

Оказалось, что квартира официально принадлежит матери мужчины, а сам Брайан является совладельцем жилья. Женщина не знала об этом, поскольку муж ни разу не обмолвился за два года совместной жизни.

На вопрос о причинах сокрытия этого факта мужчина ответил, что она "никогда не спрашивала" и что она "преувеличивает", ведь они платили рыночную цену и "не переплачивали". Однако для женщины дело не только в деньгах, а в ощущении измены доверия и скрытности.

Пост понравился более чем 27 тысячам пользователей. Его прокомментировали более 5 тысяч раз.

"Ваш муж не понимает, что значит быть женатым. Мне жаль это говорить, но он не доверяет, не уважает и не любит вас", "Она может утверждать, что все это время платила за содержание квартиры. Так что это дает ей право на долю в квартире", "С другой стороны, при разводе вы получите половину квартиры", — таким образом комментировали пост.

Ранее Фокус писал, что Ченнинг Минчью просто хотела сделать сюрприз мужу, примерив наряд для фотосессии к годовщине. Ее видео с искренней реакцией Джейдена стало вирусным.

Напомним, недавно женщина включила камеру и увидела, что делает ее кот по ночам. Такого не ожидал никто.