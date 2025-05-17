Женщина включила камеру и увидела, что делает ее кот по ночам: такого не ожидал никто

В то время как хозяйка мечтает о сне, рыжий котенок по кличке Куки устраивает настоящую "игровую атаку". Эксперты объяснили почему наши любимцы так ведут себя ночью.

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Об этом рассказала пользовательница под ником @itscookiecat в одном из своих видео в TikTok.

Маленький рыжий котенок по кличке Куки стал звездой соцсетей после публикации забавного видеоролика, в котором видно, как он всеми способами пытается разбудить свою хозяйку в 5 утра. Видео стало вирусным и быстро собрало 6,4 миллиона просмотров.

Куки с завидной настойчивостью прыгает по женщине, игнорируя любые понятия личного пространства. Пока второй человек мирно спит рядом, внимание котенка приковано исключительно к "маме".

"Кто-то в 5 утра кувыркался и хотел, чтобы я тоже поиграла", — говорится в подписи к видео.

Пользователи соцсетей моментально прониклись ситуацией. Комментарии варьируются от сочувственных до юмористических.

"Этот ребенок был бы по ту сторону двери, лол", "Я не понимаю, как люди могут спать с кошками в комнате", "Это было трогательно, как когда Симба пытался разбудить Муфасу рано утром", "Массовый хаос из-за такого маленького комочка шерсти", — писали они.

Издание Newsweeek отмечает, что эксперты объясняют, что такое поведение вполне естественно для кошек. Эти животные — сумеречные охотники, а значит, наиболее активны в предрассветные и вечерние часы. Чтобы вернуть себе покой, ветеринары советуют не давать кошке спать весь день, активнее играть с ней перед сном и по возможности ограничить доступ в спальню. Или же выделить пушистому непоседе отдельную зону с уютной лежанкой и игрушками.

Ранее Фокус сообщал, что женщина извинилась перед соседями после того, как узнала, что ее кот постоянно ворует. Британка по имени Бекки показала домашнее животное, которое стало звездой в соцсетях после того, как его засняли с необычным "трофеем".

Также стало известно, что кошка, выросшая в окружении собак, лает и охраняет дом. Видео c необычным поведением животного мгновенно стало вирусным и набрало более 23,3 миллиона просмотров.