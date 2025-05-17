Жінка ввімкнула камеру і побачила, що робить її кіт ночами: такого не очікував ніхто

У той час як господиня мріє про сон, руде кошеня на прізвисько Кукі влаштовує справжню "ігрову атаку". Експерти пояснили чому наші улюбленці так поводяться вночі.

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Про це розповіла користувачка під ніком @itscookiecat в одному зі своїх відео в TikTok.

Маленьке руде кошеня на прізвисько Кукі стало зіркою соцмереж після публікації кумедного відеоролика, в якому видно, як воно всіма способами намагається розбудити свою господиню о 5 ранку. Відео стало вірусним і швидко зібрало 6,4 мільйона переглядів.

Кукі із завидною наполегливістю стрибає по жінці, ігноруючи будь-які поняття особистого простору. Поки друга людина мирно спить поруч, увага кошеняти прикута виключно до "мами".

"Хтось о 5 ранку перекидався і хотів, щоб я теж погралася", — ідеться в підписі до відео.

Користувачі соцмереж моментально перейнялися ситуацією. Коментарі варіюються від співчутливих до гумористичних.

"Ця дитина була б по той бік дверей, лол", "Я не розумію, як люди можуть спати з кішками в кімнаті", "Це було зворушливо, як коли Сімба намагався розбудити Муфасу рано-вранці", "Масовий хаос через таку маленьку грудочку шерсті", — писали вони.

Видання Newsweeek зазначає, що експерти пояснюють, що така поведінка цілком природна для котів. Ці тварини — сутінкові мисливці, а отже, найбільш активні в досвітні та вечірні години. Щоб повернути собі спокій, ветеринари радять не давати кішці спати весь день, активніше гратися з нею перед сном і за можливості обмежити доступ до спальні. Або ж виділити пухнастому непосиді окрему зону із затишною лежанкою та іграшками.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка вибачилася перед сусідами після того, як дізналася, що її кіт постійно краде. Британка на ім'я Беккі показала домашню тварину, яка стала зіркою в соцмережах після того, як її зняли з незвичайним "трофеєм".

Також стало відомо, що кішка, яка виросла в оточенні собак, гавкає і охороняє будинок. Відео з незвичайною поведінкою тварини миттєво стало вірусним і набрало понад 23,3 мільйона переглядів.