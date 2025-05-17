Жінка щомісячно віддавала чоловіку 700 доларів на аренду житла, однак правда її шокувала

31-річна жінка зі США розповіла, що впродовж двох років вона щомісяця платила чоловікові 700 доларів "за оренду" житла. Згодом виявилось, що квартира належить йому та його матері.

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Історію вона опублікувала на Reddit.

Після весілля подружжя переїхало у квартиру, яку чоловік Брайан назвав "вигідною угодою з другом сім’ї". Пара домовилась розділити оренду та комунальні послуги наполовину, аби все було "чесно" та не виникало фінансових суперечок. Жінка віддавала чоловіку свою частину — по 700 доларів щомісяця. Вона думала, що ці гроші йдуть на оренду житла.

Правда відкрилася випадково. Під час сімейного барбекю свекруха сказала, що "приємно отримувати орендну плату за квартиру Брайана".

Виявилось, що квартира офіційно належить матері чоловіка, а сам Брайан є співвласником житла. Жінка не знала про це, оскільки чоловік жодного разу не обмовився за два роки спільного життя.

На запитання про причини приховування цього факту чоловік відповів, що вона "ніколи не питала" і що вона "перебільшує", адже вони платили ринкову ціну і "не переплачували". Проте для жінки справа не тільки в грошах, а у відчутті зради довіри та прихованості.

Пост сподобався більш ніж 27 тисячам користувачів. Його прокоментували понад 5 тисяч разів.

"Ваш чоловік не розуміє, що означає бути одруженим. Мені шкода це говорити, але він не довіряє, не поважає і не любить вас", "Вона може стверджувати, що весь цей час платила за утримання квартири. Так що це дає їй право на частку у квартирі", "З іншого боку, при розлученні ви отримаєте половину квартири", — таким чином коментували пост.

Раніше Фокус писав, що Ченнінг Мінчью просто хотіла зробити сюрприз чоловікові, примірявши вбрання для фотосесії до річниці. Її відео зі щирою реакцією Джейдена стало вірусним.

Нагадаємо, нещодавно жінка ввімкнула камеру і побачила, що робить її кіт ночами. Такого не очікував ніхто.