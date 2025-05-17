Годовалый пес стал звездой, пытаясь понять, почему нельзя лечь на воду (видео)

Щенок по кличке Цеппелин рассмешил миллионы пользователей соцсетей, пытаясь лечь в море, словно на твердую поверхность. Его попытки понять, как "работает" вода, мгновенно стали вирусными.

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Видео опубликовала хозяйка животного под ником @emyilyyy в TikTok.

Годовалый пес по кличке Цеппелин, помесь добермана и тибетского терьера, покорил сердца пользователей соцсетей своими забавными попытками лечь на воду в море. Его поведение, полное искреннего недоумения, принесло ему более 1,8 миллиона просмотров.

На видео видно, как песик сидит на мелководье, изо всех сил стараясь опустить голову в воду и лечь, как на обычную поверхность. Однако всякий раз, как он пытался это сделать, вода "предательски" ускользала, и он начинал медленно тонуть, вызывая бурю смеха у зрителей. Подпись под роликом гласит: "Вы можете видеть, как он расстраивается из-за того, что не может этого сделать".

Пользователи TikTok живо отреагировали.

"Кто-нибудь, скажите воде сделать исключение", "Купите ему его собственный надувной матрас", "Он может делать все, что хочет, оставьте его в покое", — писали они.

Издание Newsweek отмечает, что хотя многие собаки интуитивно хорошо чувствуют себя в воде, Цеппелин оказался примером того, что не все псы прирожденные пловцы. Эксперты напоминают, что даже любящие воду породы, такие как лабрадоры, когда-то были специально выведены для плавания. А некоторые четвероногие, особенно с короткими лапами или длинным телом, могут испытывать физические трудности.

По словам дрессировщика Ивана Петерсела, важно не бросать собак в воду неожиданно, а знакомить с ней постепенно.

"Обучение осознанию тела имеет решающее значение. Это поможет им понять, как они двигаются в воде по сравнению с сушей", — добавил эксперт.

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Также стало известно, что кошка, выросшая в окружении собак, лает и охраняет дом. Видео c необычным поведением животного мгновенно стало вирусным и набрало более 23,3 миллиона просмотров.