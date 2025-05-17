Однорічний пес став зіркою, намагаючись зрозуміти, чому не можна лягти на воду (відео)

Цуценя на прізвисько Цеппелін розсмішило мільйони користувачів соцмереж, намагаючись лягти в море, немов на тверду поверхню. Його спроби зрозуміти, як "працює" вода, миттєво стали вірусними.

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Однорічний пес на прізвисько Цеппелін, помісь добермана і тибетського тер'єра, підкорив серця користувачів соцмереж своїми кумедними спробами лягти на воду в морі. Його поведінка, сповнена щирого здивування, принесла йому понад 1,8 мільйона переглядів.

На відео видно, як песик сидить на мілководді, щосили намагаючись опустити голову у воду і лягти, як на звичайну поверхню. Однак щоразу, як він намагався це зробити, вода "зрадницьки" вислизала, і він починав повільно тонути, викликаючи бурю сміху в глядачів. Підпис під роликом говорить: "Ви можете бачити, як він засмучується через те, що не може цього зробити".

Користувачі TikTok жваво відреагували.

"Хто-небудь, скажіть воді зробити виняток", "Купіть йому його власний надувний матрац", "Він може робити все, що хоче, залиште його в спокої", — писали вони.

Видання Newsweek зазначає, що хоча багато собак інтуїтивно добре почуваються у воді, Цеппелін виявився прикладом того, що не всі пси природжені плавці. Експерти нагадують, що навіть породи, які люблять воду, такі як лабрадори, колись були спеціально виведені для плавання. А деякі чотирилапі, особливо з короткими лапами або довгим тілом, можуть відчувати фізичні труднощі.

За словами дресирувальника Івана Петерсела, важливо не кидати собак у воду несподівано, а знайомити з нею поступово.

"Навчання усвідомлення тіла має вирішальне значення. Це допоможе їм зрозуміти, як вони рухаються у воді порівняно з сушею", — додав експерт.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка вибачилася перед сусідами після того, як дізналася, що її кіт постійно краде. Британка на ім'я Бекі показала домашню тварину, яка стала зіркою в соцмережах після того, як її зняли з незвичайним "трофеєм".

Також стало відомо, що кішка, яка виросла в оточенні собак, гавкає і охороняє будинок. Відео з незвичайною поведінкою тварини миттєво стало вірусним і набрало понад 23,3 мільйона переглядів.