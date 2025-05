Вырвали прямо из рук: воры на байках нагло обокрали мужчину при десятках свидетелей (видео)

В столице Великобритании произошел показательный случай грабежа, когда двое неизвестных на электробайках прямо с руки украли дорогой телефон мужчины. Сейчас полиция не комментирует данный инцидент, который произошел еще в феврале.

Об этом сообщает Need to Know.

Журналисты пишут, что эта наглая кража произошла в Лондоне, в районе Найтсбриж, в День Влюбленных 14 февраля. Однако ролик с этим преступлением стал доступным лишь недавно в социальных сетях.

Вечером мужчина шел вместе со своей возлюбленной по улицам Лондона и держал телефон в руках. Вдруг на улице появились неизвестные мужчины в шлемах на электробайках, которые быстро увидели жертву, которая держала в руках дорогой смартфон.

Один из них резко выхватил телефон, после чего преступники быстро начали убегать на электробайках. Жертва публичной кражи, которая попала на запись видео в социальных сетях, пыталась догнать преступников.

Однако через несколько мгновений, мужчине стало ясно, что грабителей ему уже не удастся поймать. Далее на видео заметно, что преступники быстро исчезают на улицах британской столицы.

Сейчас журналисты обратились с комментарием в муниципальную полицию Лондона. Ответа относительно этого инцидента и его расследования на момент публикации материала не было.

Что говорят в соцсетях

Пользователи отреагировали довольно сдержанно. Большинство отметили, что такие кражи являются обычным делом, а мужчина стал жертвой собственной невнимательности. Больше всего пользователям понравились следующие комментарии:

"Полная жесть!"

"Всегда надо быть внимательным в Лондоне, потому что ограбить могут запросто";

"Пока большинство не усвоит этот урок, что стоит быть внимательным, то и будет такое случаться";

"Он бы еще размахивал им перед преступниками. Ну просто идиот";

"Держите телефон всегда в кармане. Поговорили и положили. Иначе будет как на видео: зазевались, и все — вас обокрали!".

