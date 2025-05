Вирвали прямо з рук: злодії на байках нахабно обікрали чоловіка при десятках свідків (відео)

В столиці Великої Британії стався показовий випадок грабежу, коли двоє невідомих на електробайках прямо з руки вкрали дорогий телефон чоловіка. Наразі поліція не коментує даний інцидент, який стався ще у лютому.

Про це повідомляє Need to Know.

Журналісти пишуть, що ця нахабна крадіжка сталася у Лондоні, в районі Найтсбриж, у День Закоханих 14 лютого. Однак ролик з цим злочином став доступним лише нещодавно у соціальних мережах.

Ввечері чоловік йшов разом зі своєю коханою вулицями Лондона та тримав телефон у руках. Аж раптом на вулиці з'явилися невідомі чоловіки у шоломах на електробайках, які швидко побачили жертву, яка тримала в руках дорогий смартфон.

Один з них різко вихопив телефон, після чого злочинці швидко почали тікати на електробайках. Жертва публічної крадіжки, яка потрапила на запис відео у соціальних мережах, намагалася наздогнати злочинців.

Однак через кілька миттєвостей, чоловіку стало ясно, що грабіжників йому вже не вдасться впіймати. Далі на відео помітно, що злочинці швидко зникають вулицями британської столиці.

Наразі журналісти звернулися з коментарем до муніципальної поліції Лондона. Відповіді щодо цього інцидент та його розслідування на момент публікації матеріалу не було.

Що кажуть в соцмережах

Користувачі відреагували доволі стримано. Більшість відзначили, що такі крадіжки є звичною справою, а чоловік став жертвою власної неуважності. Найбільше юзери вподобали наступні коментарі:

"Повна жесть!"

"Завжди треба бути уважним у Лондоні, бо пограбувати можуть запросто";

"Поки більшість не засвоїть цей урок, що варто бути уважним, то і буде таке траплятися";

"Він би ще розмахував ним перед злочинцями. Ну просто йолоп";

"Тримайте телефон завжди у кишені. Поговорили і поклали. Інакше буде як на відео: впіймали ґав, і все — вас обікрали!".

