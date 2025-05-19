Туристка получила неожиданный счет за любопытство: сколько она заплатила (видео)

Алексия Мюллер остановилась в отеле в Лас-Вегасе (США) и получила счет на 58 долларов просто за то, что заглянула в мини-бар. Женщина рассказала, как работают скрытые датчики в холодильниках и почему другим туристам стоит быть осторожнее.

Related video

Об этом туристка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

25-летняя Алексия Мюллер остановилась в известном отеле Vdara, который славится лаконичным интерьером и технологичными решениями. Однако именно технологии и стали причиной неожиданного сюрприза.

На видео девушка показала экран телевизора, где отобразился счет за "VDA Refreshment Center" на сумму 58 долларов. Как она объясняет, все произошло после того, как она взяла из мини-бара упаковку презервативов просто ради шутки и удивления содержимому. Даже не открыв упаковку, она вернула ее на место, но встроенный датчик уже сработал, зарегистрировав "использование".

"Я не знала, что холодильник мини-бара имеет датчик самоконтроля. Это было ради смеха, а в итоге я заплатила почти $60", — говорит она в видео.

На видео девушка показала экран телевизора, где отобразился счет за "VDA Refreshment Center" на сумму 58 долларов Фото: TikTok

Согласно политике многих гостиниц Лас-Вегаса, мини-бары и зоны с напитками и закусками оснащены датчиками давления и движения: даже небольшое перемещение предмета автоматически активирует счет. Это делается для избежания обмана, когда гости вытаскивают содержимое, а затем заменяют его аналогами.

Опрос Tripadvisor еще в 2013 году показал, что мини-бары занимают последние места в списке востребованных удобств отелей — во многом из-за высоких цен и подобных сюрпризов. Тем не менее, отели продолжают использовать такую систему автоматизации.

Как рассказала Мюллер, сотрудники отеля оперативно отреагировали.

"Я позвонила на стойку регистрации, объяснила ситуацию, и женщина на ресепшене сразу сказала, что это происходит довольно часто, и пообещала снять плату", — сказала американка.

Но история на этом не закончилась. При выписке девушка обнаружила дополнительные списания — за воду и упаковку M&M’s, которые стояли на стойке и не имели предупреждений о наличии датчиков. Эти товары, как утверждает Мюллер, никто из их компании не трогал. На просьбу объяснить эти платежи, персонал также согласился их отменить.

"Когда я пожаловалась, женщина спросила, открывали ли мы что-либо. Я ответила "нет", и она сказала, что снимет все сборы", — рассказала Мюллер.

Несмотря на быстрое решение ситуации, девушка выразила обеспокоенность отсутствием предупреждений и уведомлений при заселении. Так как они регистрировались онлайн, в приложении отеля, никакой информации о политике мини-бара группа не получила.

"Мы были удивлены, что никто не предупредил. Люди просто не ожидают, что им могут выставить счет за то, что они даже не использовали", — добавила она.

Ранее Фокус сообщал, что студент Оливер Рассел из США купил остров в Финляндии за 31 тысячу долларов и теперь строит там дом и сауну. Покупка для мужчины стала возможностью исполнить мечту детства.

Также стало известно, что турист произнес "запрещенное" слово на борту круизного лайнера. Один из пассажиров круиза Royal Caribbean случайно произнес "Титаник", и этим вызвал настоящую панику среди отдыхающих.