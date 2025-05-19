Туристка отримала несподіваний рахунок за цікавість: скільки вона заплатила (відео)

Алексія Мюллер зупинилася в готелі в Лас-Вегасі (США) і отримала рахунок на 58 доларів просто за те, що зазирнула в мінібар. Жінка розповіла, як працюють приховані датчики в холодильниках і чому іншим туристам варто бути обережнішими.

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Про це туристка розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

25-річна Алексія Мюллер зупинилася у відомому готелі Vdara, який славиться лаконічним інтер'єром і технологічними рішеннями. Однак саме технології й стали причиною сюрпризу.

На відео дівчина показала екран телевізора, де відобразився рахунок за "VDA Refreshment Center" на суму 58 доларів. Як вона пояснює, все сталося після того, як вона взяла з мінібару упаковку презервативів просто заради жарту і здивування вмісту. Навіть не відкривши упаковку, вона повернула її на місце, але вбудований датчик уже спрацював, зареєструвавши "використання".

"Я не знала, що холодильник мінібару має датчик самоконтролю. Це було заради сміху, а в підсумку я заплатила майже $60", — говорить вона у відео.

На відео дівчина показала екран телевізора, де відобразився рахунок за "VDA Refreshment Center" на суму 58 доларів Фото: TikTok

Згідно з політикою багатьох готелів Лас-Вегаса, мінібари та зони з напоями та закусками оснащені датчиками тиску і руху: навіть невелике переміщення предмета автоматично активує рахунок. Це робиться для уникнення обману, коли гості витягують вміст, а потім замінюють його аналогами.

Опитування Tripadvisor ще у 2013 році показало, що мінібари посідають останні місця в списку затребуваних зручностей готелів — багато в чому через високі ціни і подібні сюрпризи. Проте, готелі продовжують використовувати таку систему автоматизації.

Як розповіла Мюллер, співробітники готелю оперативно відреагували.

"Я зателефонувала на стійку реєстрації, пояснила ситуацію, і жінка на ресепшені одразу сказала, що це відбувається досить часто, і пообіцяла зняти плату", — сказала американка.

Але історія на цьому не закінчилася. Під час виписки дівчина виявила додаткові списання — за воду й упаковку M&M's, які стояли на стійці й не мали попереджень про наявність датчиків. Ці товари, як стверджує Мюллер, ніхто з їхньої компанії не чіпав. На прохання пояснити ці платежі, персонал також погодився їх скасувати.

"Коли я поскаржилася, жінка запитала, чи відкривали ми що-небудь. Я відповіла "ні", і вона сказала, що зніме всі збори", — розповіла Мюллер.

Попри швидке вирішення ситуації, дівчина висловила стурбованість відсутністю попереджень і повідомлень під час заселення. Оскільки вони реєструвалися онлайн, у застосунку готелю, жодної інформації про політику мінібару група не отримала.

"Ми були здивовані, що ніхто не попередив. Люди просто не очікують, що їм можуть виставити рахунок за те, що вони навіть не використовували", — додала вона.

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