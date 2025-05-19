Мужчина требует 1 млн долларов из-за ошибки при приготовлении гамбургера

Демери Арделл Уилсон из США подал иск против сети ресторанов Whataburger на сумму до $1 млн, утверждая, что получил серьезную аллергическую реакцию после того, как в его бургере оказался лук, несмотря на просьбу исключить его из заказа.

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Об этом пишет Money Wise.

Житель Хьюстона (США) Демери Арделл Уилсон подал иск на сеть ресторанов Whataburger, требуя компенсацию в размере до 1 миллиона долларов из-за ошибки при приготовлении гамбургера.

Согласно иску, поданному 25 апреля 2025 года, американец посетил один из ресторанов сети в июле прошлого года и настоятельно попросил бургер без лука. Однако после первого укуса он почувствовал вкус запрещенного ингредиента. Мужчина утверждает, что у него аллергия на лук, и даже малое количество вызвало у него аллергическую реакцию, вынудившую обратиться к медикам.

В судебных документах истец называет бургер "бракованным продуктом", опасным для употребления, и требует возмещения ущерба на сумму свыше $250 000, но менее $1 млн. Уилсон также утверждает, что получил "серьезные телесные повреждения".

Компания Whataburger отвергла обвинения и в своем ответе потребовала от истца предоставить убедительные доказательства Фото: Whataburger

Компания Whataburger отвергла обвинения и в своем ответе, поданном 16 мая, потребовала от истца предоставить убедительные доказательства. Пока неизвестно, сопровождаются ли обвинения фотографиями, чеками или медицинскими заключениями.

Издание отмечает, что это не первый подобный иск Уилсона: ранее он подал жалобу против сети Sonic по аналогичной причине — также из-за лука в бургере.

Эксперты отмечают, что исход дела будет зависеть от предоставленных доказательств. Аллергены — распространенная причина судебных тяжб с фастфуд-сетями, поэтому большинство заведений в США указывают потенциально опасные ингредиенты в меню.

Юристы напоминают: в подобных ситуациях важно сохранять чеки, делать фотографии и по возможности оформлять заказы через официальные приложения сетей. Это может помочь в будущем при разбирательствах.

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