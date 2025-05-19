Чоловік вимагає 1 млн доларів через помилку під час приготування гамбургера
Демері Арделл Вілсон зі США подав позов проти мережі ресторанів Whataburger на суму до $1 млн, стверджуючи, що зазнав серйозної алергічної реакції після того, як у його бургері опинилася цибуля, попри прохання вилучити її із замовлення.
Про це пише Money Wise.
Житель Г'юстона (США) Демері Арделл Вілсон подав позов на мережу ресторанів Whataburger, вимагаючи компенсацію в розмірі до 1 мільйона доларів через помилку під час приготування гамбургера.
Згідно з позовом, поданим 25 квітня 2025 року, американець завітав до одного з ресторанів мережі в липні минулого року і настійно попросив бургер без цибулі. Однак після першого укусу він відчув смак забороненого інгредієнта. Чоловік стверджує, що має алергію на цибулю, і навіть мала її кількість викликала в нього алергічну реакцію, яка змусила звернутися до медиків.
У судових документах позивач називає бургер "бракованим продуктом", небезпечним для вживання, і вимагає відшкодування збитків на суму понад $250 000, але менше ніж $1 млн. Вілсон також стверджує, що отримав "серйозні тілесні ушкодження".
Компанія Whataburger відкинула звинувачення й у своїй відповіді, поданій 16 травня, зажадала від позивача надати переконливі докази. Поки невідомо, чи супроводжуються звинувачення фотографіями, чеками або медичними висновками.
Видання зазначає, що це не перший подібний позов Вілсона: раніше він подав скаргу проти мережі Sonic з аналогічної причини — також через цибулю в бургері.
Експерти зазначають, що результат справи залежатиме від наданих доказів. Алергени — поширена причина судових позовів із фастфуд-мережами, тому більшість закладів у США вказують потенційно небезпечні інгредієнти в меню.
Юристи нагадують: у подібних ситуаціях важливо зберігати чеки, робити фотографії та за можливості оформляти замовлення через офіційні додатки мереж. Це може допомогти в майбутньому при розглядах.
Раніше Фокус повідомляв, що звільнений інженер тепер живе у фургоні й працює кур'єром через ШІ. Попри диплом з інформатики та досвід у провідних IT-компаніях, 42-річний фахівець із Нью-Йорка (США) опинився поза професійною сферою. За його словами, ШІ витіснив його не тільки з роботи, а й з ринку найму.
Також стало відомо, що чоловіка звільнили з роботи через історію в браузері. Житель Британії позбувся роботи після того, як начальство роздрукувало 50 годин його пошуків в інтернеті, зроблених у робочий час. Серед запитів були питання про ботокс, зуби індички та "Зоряні війни".