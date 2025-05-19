Обычная поездка в метро обернулась сюрпризом: люди не могли поверить, кто оказался в вагоне

Жители Лондона (Англия) почувствовали себя героями «Алисы в Стране чудес», когда в вагоне метро появился настоящий белый кролик. Пассажиры сняли момент на видео, и ролик мгновенно стал вирусным.

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Об этом пишет Express.

Обычный день в лондонском метро превратился в настоящее волшебство, когда пассажиры заметили на сиденье вагона белоснежного кролика в желтой шлейке. Удивленные и восхищенные лондонцы не могли пройти мимо пушистого попутчика, момент сразу же попал в TikTok и стал вирусным.

На видео видно, как кролик спокойно сидит рядом со своим хозяином, совершенно не обращая внимания на удивленные взгляды и камеры. Один из пассажиров даже подошел, чтобы погладить животное.

"Он любит поезда и автобусы. Мы так часто путешествуем, что он к этому уже привык", — пояснил его владелец.

Видео набрало тысячи просмотров и вызвало всплеск комментариев в соцсетях. Комментаторы провели параллели со сказкой Льюиса Кэрролла: "Белый Кролик запрыгнул в поезд… и внезапно лондонцы оказались в Стране чудес", — гласит подпись к ролику.

Несмотря на существующие правила, разрешающие перевозку домашних животных в метро, транспортные службы все же рекомендуют держать их в переносках, в первую очередь ради их же безопасности. Но, судя по реакции пассажиров, кролику на открытом сиденье было вполне комфортно и спокойно.

Кролика замечали в городе и раньше Фото: X (Twitter)

Пользователи соцсетей вспомнили, что встречали этого же кролика и раньше. Оказалось, что он уже стал настоящей городской легендой. В 2017 году один пользователь написал в Twitter: "В моем автобусе кролик". С тех пор его видели и в наземном транспорте, и на станциях метро в разных частях города.

"Я видел его на днях — он шел на надземку до Хакни, выглядит очень деловито, как будто опаздывает на важную встречу", "Я был уверен, что у меня галлюцинации. Он просто сидел там, как ни в чем не бывало, а все вокруг — будто в театре", — писали другие пользователи.

Ранее Фокус сообщал, что женщина извинилась перед соседями после того, как узнала, что ее кот постоянно ворует. Британка по имени Бекки показала домашнее животное, которое стало звездой в соцсетях после того, как его засняли с необычным "трофеем".

Также стало известно, что кошка, выросшая в окружении собак, лает и охраняет дом. Видео c необычным поведением животного мгновенно стало вирусным и набрало более 23,3 миллиона просмотров.