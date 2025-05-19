Звичайна поїздка в метро обернулася сюрпризом: люди не могли повірити, хто опинився у вагоні

Жителі Лондона (Англія) відчули себе героями "Аліси в Країні чудес", коли у вагоні метро з'явився справжній білий кролик. Пасажири зняли момент на відео, і ролик миттєво став вірусним.

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Про це пише Express.

Звичайний день у лондонському метро перетворився на справжнє диво, коли пасажири помітили на сидінні вагона білосніжного кролика в жовтій шлейці. Здивовані й захоплені лондонці не могли пройти повз пухнастого попутника, момент одразу ж потрапив у TikTok і став вірусним.

На відео видно, як кролик спокійно сидить поруч зі своїм господарем, абсолютно не звертаючи уваги на здивовані погляди й камери. Один із пасажирів навіть підійшов, щоб погладити тварину.

"Він любить поїзди й автобуси. Ми так часто подорожуємо, що він до цього вже звик", — пояснив його власник.

Відео набрало тисячі переглядів і викликало сплеск коментарів у соцмережах. Коментатори провели паралелі з казкою Льюїса Керролла: "Білий Кролик застрибнув у поїзд... і раптово лондонці опинилися в Країні чудес", — йдеться у підписі до ролика.

Попри наявні правила, що дозволяють перевезення домашніх тварин у метро, транспортні служби все ж таки рекомендують тримати їх у переносках, насамперед заради їхньої ж безпеки. Але, судячи з реакції пасажирів, кролику на відкритому сидінні було цілком комфортно і спокійно.

Кролика помічали в місті й раніше Фото: X (Twitter)

Користувачі соцмереж пригадали, що зустрічали цього ж кролика і раніше. Виявилося, що він уже став справжньою міською легендою. У 2017 році один користувач написав у Twitter: "У моєму автобусі кролик". Відтоді його бачили й в наземному транспорті, і на станціях метро в різних частинах міста.

"Я бачив його днями — він ішов на надземку до Хакні, має дуже діловитий вигляд, наче спізнюється на важливу зустріч", "Я був упевнений, що в мене галюцинації. Він просто сидів там, як ні в чому не бувало, а все навколо — ніби в театрі", — писали інші користувачі.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка вибачилася перед сусідами після того, як дізналася, що її кіт постійно краде. Британка на ім'я Бекі показала домашню тварину, яка стала зіркою в соцмережах після того, як її зняли з незвичайним "трофеєм".

Також стало відомо, що кішка, яка виросла в оточенні собак, гавкає і охороняє будинок. Відео з незвичайною поведінкою тварини миттєво стало вірусним і набрало понад 23,3 мільйона переглядів.