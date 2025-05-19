Супруги продали большой дом и живут в автофургоне: зачем они это сделали (видео)

Бекки и Стив Редферн из Великобритании решили отказаться от комфортного, но утомительного образа жизни ради минимализма и мобильности. Теперь их дом там, где стоит их фургон.

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Об этом пишет What's The Jam.

Пара из Стаффордшира (Великобритания) отказалась от привычной жизни, чтобы путешествовать в доме на колесах, и теперь говорит, что никогда не чувствовала себя свободнее.

53-летняя Бекки и 51-летний Стив Редферн кардинально изменили свою жизнь. Они продали дом с четырьмя спальнями, уволились с работы и отправились в путешествие по Европе в фургоне VW T5. По их словам, это решение не только сделало их счастливее, но и позволило им экономить порядка 1300 фунтов в месяц.

53-летняя Бекки и 51-летний Стив Редферн кардинально изменили свою жизнь Фото: Jam Press

До этого супруги жили в Ньюкасл-андер-Лайме, работали полный день и тратили около 2800 фунтов стерлингов ежемесячно на ипотеку, страховку, счета и содержание двух автомобилей. Сейчас их расходы не превышают 1500 фунтов, а остаток они сохраняют благодаря минимализму и жизни "вне системы".

"Мы поняли, что не хотим больше тратить жизнь на то, что нам не нужно", — говорит Бекки. Толчком к переменам стали потери близких: оба супруга в разное время потеряли отцов, что заставило их задуматься о краткости жизни.

Путешествие началось в декабре 2023 года. С тех пор они посетили Португалию, Испанию, Гибралтар и другие страны, живя в автофургоне, ночуя на бесплатных парковках и наслаждаясь свободой от обязательств.

Супруги уволились с работы и отправились в путешествие по Европе в фургоне VW T5 Фото: Jam Press

Однако и у такой жизни есть свои минусы. Бекки отмечает, что зимы в Великобритании трудны из-за холода, закрытых кемпингов и необходимости искать временное жилье в случае поломки машины. Тем не менее, пара утверждает, что все сложности компенсируются свободой.

"Мы стали спокойнее, у нас исчез стресс от работы и счетов. Раньше мы почти не проводили время вместе, а теперь у нас есть настоящая близость", — говорит Бекки.

Супруги ведут блог SellUpAndDrive в YouTube и соцсетях, где делятся своим новым образом жизни. В будущем они планируют искать сезонную работу, например, сторожами участков, но возвращаться к прежней жизни не собираются.

"Многие считают нас смелыми, но мы просто решили жить полной жизнью. В конце концов, всем нам отпущено одно и то же — так почему бы не прожить его по-настоящему?" — подытоживает Бекки.

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