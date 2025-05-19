Подружжя продало великий будинок і живе в автофургоні: навіщо вони це зробили (відео)

Бекі та Стів Редферн із Великої Британії вирішили відмовитися від комфортного, але виснажливого способу життя заради мінімалізму та мобільності. Тепер їхній дім там, де стоїть їхній фургон.

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Про це пише What's The Jam.

Пара зі Стаффордшира (Велика Британія) відмовилася від звичного життя, щоб подорожувати в будинку на колесах, і тепер каже, що ніколи не почувалася вільніше.

53-річна Бекі та 51-річний Стів Редферн кардинально змінили своє життя. Вони продали будинок із чотирма спальнями, звільнилися з роботи й вирушили в подорож Європою у фургоні VW T5. За їхніми словами, це рішення не тільки зробило їх щасливішими, а й дало їм змогу економити близько 1300 фунтів на місяць.

53-річна Беккі та 51-річний Стів Редферн кардинально змінили своє життя Фото: Jam Press

До цього подружжя жило в Ньюкасл-андер-Лаймі, працювало повний день і витрачало близько 2800 фунтів стерлінгів щомісяця на іпотеку, страховку, рахунки та утримання двох автомобілів. Нині їхні витрати не перевищують 1500 фунтів, а решту вони зберігають завдяки мінімалізму та життю "поза системою".

"Ми зрозуміли, що не хочемо більше витрачати життя на те, що нам не потрібно", — каже Бекі. Поштовхом до змін стали втрати близьких: обоє в різний час втратили батьків, що змусило їх замислитися про стислість життя.

Подорож почалася в грудні 2023 року. Відтоді вони відвідали Португалію, Іспанію, Гібралтар та інші країни, живучи в автофургоні, ночуючи на безкоштовних стоянках і насолоджуючись свободою від зобов'язань.

Подружжя звільнилося з роботи і вирушило в подорож Європою у фургоні VW T5 Фото: Jam Press

Однак і в такого життя є свої мінуси. Бекі зазначає, що зими у Великій Британії важкі через холод, закриті кемпінги й необхідність шукати тимчасове житло в разі поломки машини. Проте пара стверджує, що всі складнощі компенсуються свободою.

"Ми стали спокійнішими, у нас зник стрес від роботи та рахунків. Раніше ми майже не проводили час разом, а тепер у нас є справжня близькість", — каже Бекі.

Подружжя веде блог SellUpAndDrive в YouTube і соцмережах, де ділиться своїм новим способом життя. У майбутньому вони планують шукати сезонну роботу, наприклад, сторожами ділянок, але повертатися до колишнього життя не збираються.

"Багато хто вважає нас сміливими, але ми просто вирішили жити повним життям. Зрештою, всім нам відпущено одне й те саме — то чому б не прожити його по-справжньому?" — підсумовує Бекі.

Раніше Фокус повідомляв, що студент Олівер Рассел зі США купив острів у Фінляндії за 31 тисячу доларів і тепер будує там будинок і сауну. Покупка для чоловіка стала можливістю виконати мрію дитинства.

Також стало відомо, що старовинний вагон перетворили на затишний будинок для 5 осіб. У штаті Мен (США) на продаж виставлено унікальне житло. Об'єкт з історією, вінтажним інтер'єром і видом на лісисту місцевість зі струмком, оцінюється в $129 000.