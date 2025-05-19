Женщина купила бассейн, который должен был спасти собаку от жары: что пошло не так (видео)

Ирландка Шона Каллинан хотела порадовать свою пожилую собаку летним бассейном, но ошиблась с размером — результат оказался не только курьезным, но и вирусным в TikTok.

Related video

Об этом рассказывает хозяйка собаки в одном из своих видео в TikTok.

Когда 24-летняя ирландка Шона Каллинан из Ирландии решила порадовать свою пожилую собаку летним подарком, она не ожидала, что ее покупка обернется интернет-сенсацией. Заказав бассейн, чтобы охладить 13-летнего колли по кличке Джуниор в жаркую погоду, девушка по ошибке приобрела крошечную модель, едва подходящую для лап собаки.

В видео Джуни вежливо стоит в бассейне, который напоминает скорее блюдце, чем место для купания. Подпись гласит: "Точка зрения: вы испортили лето своей собаке, заказав бассейн не того размера".

"Я купила бассейн по картинке и даже не посмотрела на размеры. Он должен был подойти для лабрадора, а пришел сложенным в конверте. Отец даже не понял, что это бассейн", — призналась Шона.

Несмотря на курьез, Джуни остался невозмутим.

"Он такой спокойный и терпеливый, особенно когда я направляю на него камеру", — добавила хозяйка.

Видео, опубликованное по совету подруги, мгновенно стало вирусным. Пользователи сети назвали бассейн "спа для хомяков" и шутили о педикюре и мини-сауне для собаки.

Издание Newsweek отмечает, что эксперты напоминают, что бассейны действительно помогают собакам регулировать температуру тела, но требуют контроля: важно следить за временем пребывания в воде и объемом, который животное может выпить.

Ранее Фокус сообщал, что женщина извинилась перед соседями после того, как узнала, что ее кот постоянно ворует. Британка по имени Бекки показала домашнее животное, которое стало звездой в соцсетях после того, как его засняли с необычным "трофеем".

Также стало известно, что кошка, выросшая в окружении собак, лает и охраняет дом. Видео c необычным поведением животного мгновенно стало вирусным и набрало более 23,3 миллиона просмотров.