Жінка купила басейн, який мав врятувати собаку від спеки: що пішло не так (відео)

Ірландка Шона Каллінан хотіла потішити свого літнього собаку літнім басейном, але помилилася з розміром — результат виявився не тільки курйозним, а й вірусним у TikTok.

Related video

Про це розповідає господиня собаки в одному зі своїх відео в TikTok.

Коли 24-річна ірландка Шона Каллінан з Ірландії вирішила потішити свого літнього собаку літнім подарунком, вона не очікувала, що її купівля обернеться інтернет-сенсацією. Замовивши басейн, щоб охолодити 13-річного коллі на прізвисько Джуніор у спекотну погоду, дівчина помилково придбала крихітну модель, яка ледь підходить для лап собаки.

У відео Джуні чемно стоїть у басейні, який нагадує радше блюдце, ніж місце для купання. Підпис свідчить: "Точка зору: ви зіпсували літо своєму собаці, замовивши басейн не того розміру".

"Я купила басейн за картинкою і навіть не подивилася на розміри. Він мав підійти для лабрадора, а прийшов складеним у конверті. Батько навіть не зрозумів, що це басейн", — зізналася Шона.

Попри курйоз, Джуні залишився незворушним.

"Він такий спокійний і терплячий, особливо коли я направляю на нього камеру", — додала господиня.

Відео, опубліковане за порадою подруги, миттєво стало вірусним. Користувачі мережі назвали басейн "спа для хом'яків" і жартували про педикюр і мінісауну для собаки.

Видання Newsweek зазначає, що експерти нагадують, що басейни справді допомагають собакам регулювати температуру тіла, але потребують контролю: важливо слідкувати за часом перебування у воді та об'ємом, який тварина може випити.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка вибачилася перед сусідами після того, як дізналася, що її кіт постійно краде. Британка на ім'я Бекі показала домашню тварину, яка стала зіркою в соцмережах після того, як її зняли з незвичайним "трофеєм".

Також стало відомо, що кішка, яка виросла в оточенні собак, гавкає і охороняє будинок. Відео з незвичайною поведінкою тварини миттєво стало вірусним і набрало понад 23,3 мільйона переглядів.