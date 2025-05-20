Врачи шокированы: женщина загадочным образом перестала говорить на языке, который знала

Китаянка, свободно владевшая английским, внезапно потеряла способность говорить на нем после приступа, вызванного кровоизлиянием в мозг. Врачи оказались озадачены таким выборочным нарушением речи.

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Об этом пишет Oddity Central.

Китайские врачи столкнулись с необычным неврологическим случаем. 24-летняя женщина внезапно утратила способность говорить по английски (языку, которым свободно владела после учебы за границей).

Инцидент произошел прямо во время занятий. Девушка, чье имя не раскрывается, почувствовала недомогание и вскоре обнаружила, что больше не может произнести ни слова по-английски. При этом она по-прежнему могла читать, понимать речь и свободно говорить на мандаринском и кантонском диалектах.

По словам Ван Фэна, директора отделения нейрохирургии Народной больницы провинции Гуандун, где пациентка была госпитализирована, МРТ показало кровоизлияние в левую двигательную зону мозга. Именно это, по мнению врачей, нарушило способность женщины к разговорной речи на английском языке, при том что остальные языковые функции остались нетронутыми.

После успешной операции, направленной на снятие внутричерепного давления, пациентка почти сразу вновь обрела способность говорить по-английски Фото: Oddity Central

После успешной операции, направленной на снятие внутричерепного давления, пациентка почти сразу вновь обрела способность говорить по-английски. Сейчас она продолжает учебу за рубежом, но ее история вызвала волну иронии и юмора в китайских соцсетях.

"Что за операция такая? После нее можно начать говорить по-английски?", "Доктор, мне нужна такая же, но для немецкого", — писали пользователи.

Ранее Фокус сообщал, что пережившая клиническую смерть девушка описала свои видения. Редкое заболевание мозга едва не убило Брианну Лафферти, но после восьми минут без дыхания она вернулась, и поведала о странном, ярком мире, который, по ее словам, находится по ту сторону реальности.

Также стало известно, что женщина отказалась от готовки и 10 лет живет на фастфуде. 26-летняя жительница Великобритании Саффрон Босвелл полностью забыла про домашнюю готовку, предпочитая тратить до 60 фунтов (примерно 3300 гривны) в день на кафе, рестораны и доставку. Она считает, что так даже дешевле.