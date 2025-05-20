Лікарі шоковані: жінка загадковим чином перестала говорити мовою, яку знала

Китаянка, яка вільно володіла англійською, раптово втратила здатність говорити нею після нападу, викликаного крововиливом у мозок. Лікарі виявилися спантеличені таким вибірковим порушенням мови.

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Про це пише Oddity Central.

Китайські лікарі зіткнулися з незвичайним неврологічним випадком. 24-річна жінка раптово втратила здатність говорити англійською (мовою, якою вільно володіла після навчання за кордоном).

Інцидент стався просто під час занять. Дівчина, чиє ім'я не розкривається, відчула нездужання і незабаром виявила, що більше не може вимовити жодного слова англійською. Водночас вона, як і раніше, могла читати, розуміти мову і вільно розмовляти мандаринською та кантонською діалектами.

За словами Ван Фена, директора відділення нейрохірургії Народної лікарні провінції Гуандун, де пацієнтка була госпіталізована, МРТ показало крововилив у ліву рухову зону мозку. Саме це, на думку лікарів, порушило здатність жінки до розмовної мови англійською мовою, при тому що інші мовні функції залишилися недоторканими.

Після успішної операції, спрямованої на зняття внутрішньочерепного тиску, пацієнтка майже одразу знову здобула здатність говорити англійською Фото: Oddity Central

Після успішної операції, спрямованої на зняття внутрішньочерепного тиску, пацієнтка майже одразу знову здобула здатність говорити англійською. Зараз вона продовжує навчання за кордоном, але її історія викликала хвилю іронії та гумору в китайських соцмережах.

"Що за операція така? Після неї можна почати говорити англійською?", "Докторе, мені потрібна така сама, але для німецької", — писали користувачі.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина, яка пережила клінічну смерть, описала свої бачення. Рідкісне захворювання мозку ледь не вбило Бріанну Лафферті, але після восьми хвилин без дихання вона повернулася, і повідала про дивний, яскравий світ, який, за її словами, знаходиться по той бік реальності.

Також стало відомо, що жінка відмовилася від готування і 10 років живе на фастфуді. 26-річна мешканка Великої Британії Саффрон Босвелл повністю забула про домашнє готування, вважаючи за краще витрачати до 60 фунтів (приблизно 3300 гривні) на день на кафе, ресторани та доставку. Вона вважає, що так навіть дешевше.