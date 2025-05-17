Повернулася з посланням: дівчина, яка пережила клінічну смерть, описала свої видіння (фото)

Рідкісне захворювання мозку ледь не вбило Бріанну Лафферті, але після восьми хвилин без дихання вона повернулася, і повідала про дивний, яскравий світ, який, за її словами, знаходиться по той бік реальності.

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Про це пише Daily Mail.

Коли 25-річна Бріанна Лафферті перестала дихати в лікарні Техасу (США) і її серце зупинилося на вісім хвилин, усе могло закінчитися трагедією. Але замість кінця вона повернулася... з почуттям просвітлення, нового сенсу і надзвичайною розповіддю про те, що нібито ховається за межею.

"Смерть — це ілюзія. Наш час на Землі — не кінець", — стверджує жінка, яка проживає зараз у штаті Колорадо.

Бріанна з дитинства страждала на рідкісне неврологічне захворювання, що спричиняє болісні м'язові спазми і безсоння. У 2017 році її стан різко погіршився: безсоння тривало по чотири дні, на тлі грипу стався небезпечний електролітний збій, а рівень натрію впав до критичної позначки. Організм дівчини відмовив і вона перестала дихати. Серце зупинилося.

Бріанна описала, як її свідомість нібито опинилася в іншому вимірі Фото: Instagram/bri_0nic

Протягом восьми хвилин вона перебувала між життям і смертю. Але замість паніки відчула спокій.

"Я була абсолютно нерухома, але усвідомлена і навіть більш собою, ніж будь-коли раніше. Болю не було. Тільки ясність", — згадує вона.

Бріанна описує, як її свідомість опинилася в іншому вимірі — у яскраво-блакитному тунелі, сповненому цифр, потім у білій кімнаті, а після — у сюрреалістичних пейзажах, де вона бачила таємничих істот і навіть спостерігала за тим, як відростає її власна закривавлена рука після травми.

"Я зрозуміла: те, що ми переживаємо на Землі. Усе крихке й тимчасове. А смерть — не ворог", — зазначила американка.

Її повернення супроводжувалося відчуттям місії. Дівчина заново вчилася ходити й говорити, але головне — дивитися на життя інакше. Вона прийняла своє тіло, свою хворобу і біль як частину шляху.

Пізніше Бріанна пройшла експериментальну процедуру глибокої стимуляції мозку, яка значно поліпшила її фізичний стан. Сьогодні вона працює духовним наставником і допомагає хворим, тим, хто страждає, тим, хто помирає, знайти спокій і сенс.

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