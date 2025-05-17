Вернулась с посланием: пережившая клиническую смерь девушка описала свои видения (фото)

Редкое заболевание мозга едва не убило Брианну Лафферти, но после восьми минут без дыхания она вернулась, и поведала о странном, ярком мире, который, по ее словам, находится по ту сторону реальности.

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Об этом пишет Daily Mail.

Когда 25-летняя Брианна Лафферти перестала дышать в больнице Техаса (США) и ее сердце остановилось на восемь минут, все могло закончиться трагедией. Но вместо конца она вернулась… с чувством просветления, нового смысла и необычайным рассказом о том, что якобы скрывается за гранью.

"Смерть — это иллюзия. Наше время на Земле — не конец", — утверждает женщина, проживающая сейчас в штате Колорадо.

Брианна с детства страдала от редкого неврологического заболевания, вызывающего болезненные мышечные спазмы и бессонницу. В 2017 году ее состояние резко ухудшилось: бессонница длилась по четыре дня, на фоне гриппа произошел опасный электролитный сбой, а уровень натрия упал до критической отметки. Организм девушки отказал и она перестала дышать. Сердце остановилось.

Брианна описала, как ее сознание якобы оказалось в ином измерении Фото: Instagram/bri_0nic

В течение восьми минут она находилась между жизнью и смертью. Но вместо паники ощутила покой.

"Я была абсолютно неподвижна, но осознанна и даже более собой, чем когда-либо прежде. Боли не было. Только ясность", — вспоминает она.

Брианна описывает, как ее сознание оказалось в ином измерении — в ярко-голубом туннеле, полном цифр, затем в белой комнате, а после — в сюрреалистических пейзажах, где она видела таинственных существ и даже наблюдала за тем, как отрастает ее собственная окровавленная рука после травмы.

"Я поняла: то, что мы переживаем на Земле. Все хрупко и временно. А смерть — не враг", — отметила американка.

Ее возвращение сопровождалось чувством миссии. Девушка заново училась ходить и говорить, но главное — смотреть на жизнь иначе. Она приняла свое тело, свою болезнь и боль как часть пути.

Позже Брианна прошла экспериментальную процедуру глубокой стимуляции мозга, которая значительно улучшила ее физическое состояние. Сегодня она работает духовным наставником и помогает больным, страдающим, умирающим обрести покой и смысл.

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