Любимая туристами приморская деревня может скоро исчезнуть: названы причины

Хаписберг, прибрежная деревня в Великобритании, может полностью исчезнуть с карты в ближайшие десятилетия из-за стремительной эрозии побережья. С 1990-х годов море уже унесло более 250 метров земли, и темпы разрушения только нарастают.

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Об этом пишет The Mirror.

Популярная туристическая деревня Хаписберг (Великобритания), расположенная на побережье Северного моря, сталкивается с реальной угрозой исчезновения. С 1990-х годов береговая линия отступила более чем на 250 метров, и ситуация продолжает ухудшаться, несмотря на усилия властей.

По словам климатического аналитика доктора Яна Ричардса, береговая эрозия в Хаписберге это уже не прогноз, а реальность.

"Дома рушатся, дороги исчезают, обрыв уходит все дальше. Это происходит быстрее, чем ожидалось", — заявил он.

Эксперт отметил, что глиняные скалы в этом районе особенно уязвимы, ведь они легко размываются при намокании, что ускоряет разрушение. Люди бьют тревогу. Некоторые жители уже были вынуждены покинуть свои дома, уа будущее оставшихся строений — под большим вопросом.

Некоторые жители уже были вынуждены покинуть свои дома Фото: Wikipedia

Тем не менее, Хаписберг продолжает оставаться привлекательным направлением для туристов. Своим мнением поделалась местная жительница и владелица гостевого дома Мария Дженнингс.

"Да, риски есть. Но сюда едут за тишиной, пляжами и уютной атмосферой. Люди ценят эти места еще больше, зная, что однажды они могут исчезнуть", — уверена британка.

Издание отмечает, что скорость эрозии действительно пугает. В некоторых районах Норфолка она превышает четыре метра в год. Под угрозой оказались более 200 населенных пунктов на восточном побережье Англии. Аналогичная ситуация наблюдается и в Хорнси (Восточный Йоркшир), где даже волнорезы не помогают сдержать разрушение береговой линии.

"Мы приезжаем сюда каждое лето. И каждый раз ощущение, что это может быть последняя возможность увидеть это место", — рассказала Эмма Картрайт, 41-летняя туристка из Бирмингема.

Доктор Ричардс подтвердил опасение британки.

"Морские защитные сооружения, построенные десятилетия назад, уже не справляются с современными климатическими условиями. Хапписбург — это часть нашей культуры. Мы обязаны сохранить его, насколько это возможно", — сказал он.

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