Улюблене туристами приморське село може скоро зникнути: названо причини

Хапісберг, прибережне село у Великій Британії, може повністю зникнути з карти в найближчі десятиліття через стрімку ерозію узбережжя. З 1990-х років море вже забрало понад 250 метрів землі, і темпи руйнування тільки наростають.

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Про це пише The Mirror.

Популярне туристичне село Хапісберг (Велика Британія), розташоване на узбережжі Північного моря, стикається з реальною загрозою зникнення. З 1990-х років берегова лінія відступила більш ніж на 250 метрів, і ситуація продовжує погіршуватися, незважаючи на зусилля влади.

За словами кліматичного аналітика доктора Яна Річардса, берегова ерозія в Хапісберзі це вже не прогноз, а реальність.

"Будинки руйнуються, дороги зникають, обрив іде все далі. Це відбувається швидше, ніж очікувалося", — заявив він.

Експерт зазначив, що глиняні скелі в цьому районі особливо вразливі, адже вони легко розмиваються при намоканні, що прискорює руйнування. Люди б'ють на сполох. Деякі жителі вже були змушені покинути свої будинки, а майбутнє решти будівель — під великим питанням.

Деякі жителі вже були змушені покинути свої будинки Фото: Wikipedia

Проте Хапісберг продовжує залишатися привабливим напрямком для туристів. Своєю думкою поділилася місцева мешканка і власниця гостьового будинку Марія Дженнінгс.

"Так, ризики є. Але сюди їдуть за тишею, пляжами й затишною атмосферою. Люди цінують ці місця ще більше, знаючи, що одного разу вони можуть зникнути", — впевнена британка.

Видання зазначає, що швидкість ерозії справді лякає. У деяких районах Норфолка вона перевищує чотири метри на рік. Під загрозою опинилися понад 200 населених пунктів на східному узбережжі Англії. Аналогічна ситуація спостерігається і в Хорнсі (Східний Йоркшир), де навіть хвилерізи не допомагають стримати руйнування берегової лінії.

"Ми приїжджаємо сюди щоліта. І щоразу відчуття, що це може бути остання можливість побачити це місце", — розповіла Емма Картрайт, 41-річна туристка з Бірмінгема.

Доктор Річардс підтвердив побоювання британки.

"Морські захисні споруди, побудовані десятиліття тому, вже не справляються із сучасними кліматичними умовами. Хаппісбург — це частина нашої культури. Ми зобов'язані зберегти його, наскільки це можливо", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що студент Олівер Рассел зі США купив острів у Фінляндії за 31 тисячу доларів і тепер будує там будинок і сауну. Покупка для чоловіка стала можливістю виконати мрію дитинства.

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