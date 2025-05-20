"Пахнет клубникой": отец догадался о поле будущего ребенка по запаху (видео)

Сара и Джо Росс из Сан-Диего (США) планировали устроить гендерную вечеринку с сюрпризом, но будущий отец по запаху торта догадался, кто у них родится, и оказался прав. Видео с этим моментом стало вирусным в соцсетях.

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Об этом рассказала будущая мама в одном из своих роликов в TikTok.

24-летняя Сара Росс из Сан-Диего (штат Калифорния, США) получила электронное письмо с результатами анализа на пол ребенка за несколько часов до запланированной фотосессии, и не успела подготовить главный атрибут — торт с цветной начинкой, который традиционно используют для гендерных вечеринок (где цвет символизирует мальчика (синий) или девочку (розовый).

Однако самый неожиданный поворот случился позже — когда ее муж, 29-летний Джо, буквально по запаху догадался, кто у них родится. Запах клубники, исходящий от торта, навел его на мысль, что это девочка, и он оказался прав.

Видео с их реакцией мгновенно стало вирусным и набрало более 1,5 миллиона просмотров.

"Я обзвонила все пекарни в городе — никто не хотел помочь в последний момент. Когда я пожаловалась мужу, наш общий друг услышал разговор и предложил помощь своей мамы", — рассказывает Сара.

Супруги собираются узнать пол будущего ребенка Фото: TikTok

В спешке Сара переслала ссылку с результатами маме подруги, не уточнив вкусы, цвет оформления или даже желаемый стиль торта. К счастью, десерт все же был готов вовремя и семья отправилась на фотосессию, запланированную для размещения в соцсетях.

Пару заранее предупредили, что внешняя глазурь торта может выглядеть голубоватой, и супруги решили, что, скорее всего, ждут мальчика.

"Я была счастлива в любом случае, но в глубине души надеялась на девочку", — признается Сара.

Однако в самый ответственный момент, уже перед разрезанием торта, 29-летний Джо внезапно остановился, понюхал десерт и заявил: "Пахнет клубникой". А клубничный вкус, как известно, часто используется в розовых тортах, что может означать, что у пары будет девочка.

"Я даже не обратила внимания на запах, была уверена, что это ваниль. А Джо в этот момент сказал, что чувствует клубнику. Я не успела это осмыслить, как мы разрезали торт — и он оказался розовым. Мы были в восторге", — вспоминает Сара.

Пользователи соцсети пришли в восторг от того, насколько хорошим у отца оказался нюх Фото: TikTok

Пользователи соцсети пришли в восторг от того, насколько хорошим у отца оказался нюх. В комментариях многие шутили, что Джо испортил сюрприз, но сделали это с любовью.

"Я не думала, что можно почувствовать пол ребенка", "Он мог бы подыграть и ничего не говорить", "Это было неожиданно, но так мило и по-семейному", "Его фраза про клубнику — лучший момент всего видео", — писали они.

Издание Newsweeek отмечает, что гендерные вечеринки, которые стали популярны в конце 2000-х годов, сегодня являются неотъемлемой частью беременности для многих семей. Обычно они сопровождаются фейерверками, цветными конфетами, воздушными шарами или тортами с начинкой соответствующего цвета.

Ранее Фокус сообщал, что трехлетнему ребенку, летевшему бизнес-классом, подали бокал вина. Инцидент с подачей алкоголя малолетнему пассажиру произошел 24 апреля на борту рейса Cathay Pacific. Ребенок отпил из бокала, решив, что в нем вода, и пожаловался на кислый вкус.

Также стало известно, что отец на несколько минут оставил малыша без присмотра и тот устроил погром в гостиной. Двухлетний мальчик Джордж из Великобритании стал звездой в соцсетях после того, как высыпал ведро с углем на диван.