"Пахне полуницею": батько здогадався про стать майбутньої дитини за запахом (відео)

Сара і Джо Росс із Сан-Дієго (США) планували влаштувати гендерну вечірку з сюрпризом, але майбутній батько за запахом торта здогадався, хто в них народиться, і мав рацію. Відео з цим моментом стало вірусним у соцмережах.

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Про це розповіла майбутня мама в одному зі своїх роликів у TikTok.

24-річна Сара Росс із Сан-Дієго (штат Каліфорнія, США) отримала електронного листа з результатами аналізу на стать дитини за кілька годин до запланованої фотосесії, і не встигла підготувати головний атрибут — торт із кольоровою начинкою, який традиційно використовують для гендерних вечірок (де колір символізує хлопчика (синій) або дівчинку (рожевий).

Однак найнесподіваніший поворот трапився пізніше — коли її чоловік, 29-річний Джо, буквально за запахом здогадався, хто у них народиться. Запах полуниці, що виходив від торта, навів його на думку, що це дівчинка, і він мав рацію.

Відео з їхньою реакцією миттєво стало вірусним і набрало понад 1,5 мільйона переглядів.

"Я обдзвонила всі пекарні в місті — ніхто не хотів допомогти в останній момент. Коли я поскаржилася чоловікові, наш спільний друг почув розмову і запропонував допомогу своєї мами", — розповідає Сара.

Подружжя збирається дізнатися стать майбутньої дитини Фото: TikTok

У поспіху Сара переслала посилання з результатами мамі подруги, не уточнивши смаки, колір оформлення або навіть бажаний стиль торта. На щастя, десерт все ж був готовий вчасно і сім'я вирушила на фотосесію, заплановану для розміщення в соцмережах.

Пару заздалегідь попередили, що зовнішня глазур торта може виглядати блакитнуватою, і подружжя вирішило, що, найімовірніше, чекає на хлопчика.

"Я була щаслива в будь-якому разі, але в глибині душі сподівалася на дівчинку", — зізнається Сара.

Однак у найвідповідальніший момент, уже перед розрізанням торта, 29-річний Джо раптово зупинився, понюхав десерт і заявив: "Пахне полуницею". А полуничний смак, як відомо, часто використовується в рожевих тортах, що може означати, що у пари буде дівчинка.

"Я навіть не звернула уваги на запах, була впевнена, що це ваніль. А Джо в цей момент сказав, що відчуває полуницю. Я не встигла це осмислити, як ми розрізали торт — і він виявився рожевим. Ми були в захваті", — згадує Сара.

Користувачі соцмережі прийшли в захват від того, наскільки хорошим у батька виявився нюх Фото: TikTok

Користувачі соцмережі прийшли в захват від того, наскільки хорошим у батька виявився нюх. У коментарях багато хто жартував, що Джо зіпсував сюрприз, але зробили це з любов'ю.

"Я не думала, що можна відчути стать дитини", "Він міг би підіграти і нічого не казати", "Це було несподівано, але так мило і по-сімейному", "Його фраза про полуницю — найкращий момент усього відео", — писали вони.

Видання Newsweeek зазначає, що гендерні вечірки, які стали популярними наприкінці 2000-х років, сьогодні є невід'ємною частиною вагітності для багатьох сімей. Зазвичай вони супроводжуються феєрверками, кольоровими цукерками, повітряними кулями або тортами з начинкою відповідного кольору.

Раніше Фокус повідомляв, що трирічній дитині, яка летіла бізнес-класом, подали келих вина. Інцидент з подачею алкоголю малолітньому пасажиру стався 24 квітня на борту рейсу Cathay Pacific. Дитина відпила з келиха, вирішивши, що в ньому вода, і поскаржилася на кислий смак.

Також стало відомо, що батько на кілька хвилин залишив малюка без нагляду і той влаштував погром у вітальні. Дворічний хлопчик Джордж із Великої Британії став зіркою в соцмережах після того, як висипав відро з вугіллям на диван.