Пожилая пара построила дом мечты, но теперь должна его снести: что пошло не так (фото)

Джереми и Элейн Зелински из Великобритании построили дом на участке, предназначенном для ветеринарной лаборатории, нарушив условия разрешения на строительство. Теперь им грозит принудительный снос.

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Об этом пишет Lad Bible.

Строительство дома мечты обернулось катастрофой для Джереми и Элейн Зелински из Грейт-Эбингдона, графство Кембриджшир (Великобритания), которым теперь грозит выселение и снос недвижимости стоимостью около миллиона фунтов стерлингов. Причина — нарушение условий разрешения на строительство.

Пожилая пара получила официальное разрешение на строительство ветеринарной лаборатории и небольшой квартиры для персонала. Однако вместо предусмотренного бизнес-объекта они возвели жилой дом тремя спальнями, кухней, гостиной и полноценными жилыми удобствами.

Супруги утверждают, что они не знали о нарушении и не стали бы строить дом, если бы понимали юридические риски Фото: Lad Bible

Инспектор по планированию Крис Престон заявил, что здание "явно предназначено для проживания" и не соответствует заявленному назначению. В 2023 году окружной совет Южного Кембриджшира потребовал снести постройку, несмотря на попытки владельцев оспорить это решение.

Пара настаивает, что они неверно истолковали условия разрешения. Элейн утверждает, что они не знали о нарушении и не стали бы строить дом, если бы понимали юридические риски.

"Мы вложили в этот дом все, что у нас было", — сказала она.

73-летний Джереми добавил, что уже много лет не спит нормально по ночам.

"Мы потеряли миллион фунтов за одну ночь. Если нас выселят, нам придется рассчитывать только на помощь государства", — отметил британец.

Супруги продолжают надеяться, что смогут изменить судьбу своего дома, но пока все указывает на то, что решение властей останется в силе.

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